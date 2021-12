Una vista da annebbiare la mente, e non solo… Giorgia Palmas mostra ai suoi fan un panorama degno d’essere ammirato pubblicamente. E’ “da urlo”.

La mai così umoristica e sfavillante ex conduttrice di “Matchday” classe 1982, Giorgia Palmas, torna a sorprende i suoi spettatori con una visione di estasiante bellezza. Dopo essersi presentata sul piccolo schermo nella serata di ieri sfoggiando un outfit in total red, composto da un tailleur rosso fiammante in pieno spirito natalizio, un ulteriore regalo da parte della soubrette di origini sarde ha raggiunto nuovamente le altrettanto luminose abitazioni degli italiani.

A seguito del regalo ricevuto sei ore fa dal noto brand di @miabag, ed adeguatamente descritto sotto l’albero nelle sue ultime storie su Instagram, adesso è giunto il turno della conduttrice per mostrare ai medesimi utenti una sorpresa degna di un memorabile “spettacolo della natura“.

“Sembra il Sacro Monte” Giorgia Palmas si scopre in posa ed è spettacolo della natura, visione da urlo

