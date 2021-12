La conduttrice Antonella Clerici ha confessato qualcosa di scandaloso riguardo ai suoi rapporti lavorativi con la Rai

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della storia. La sua bella presenza ha accompagnato i telespettatori in molti programmi per tanti anni. Oggi la Clerici ha 58 anni e continua a fare televisione, conduce il programma “È sempre mezzogiorno” e “The Voice Senior” su Rai 1. Tuttavia in passato con la rete ha avuto diversi problemi.

Antonella Clerici e la rivelazione inaspettata sulla Rai

La conduttrice Antonella Clerici, di recente ha parlato della sua carriera e delle seconde opportunità che ha avuto. Oggi è tornata alle luci della ribalta e conduce ben due programmi, ma in passato non sono mancati i momenti di crisi. All’inizio della sua carriera, quando faceva la conduttrice sportiva, fu esclusa dalla squadra del programma “Dribbling” per i mondiali ’90.

Tuttavia in seguito Enrico Mentana la richiamò. Lei afferma che se lui non lo avesse fatto, lei avrebbe abbandonato la tv e sarebbe tornata a studiare per diventare magistrato. Ma non finisce qua la crisi avuta dalla Clerici nel corso della sua lunga carriera televisiva.

La Clerici ha condotto per tanti anni il programma “La prova del cuoco”. Ad un certo punto però ci sono stati dei litigi con la rete a causa del programma “Unomattina”, che lei non voleva più condurre e questo l’ha portata a spostarsi in Mediaset per qualche mese. Pensava allora che fosse finito tutto, invece la Rai la chiamò nuovamente per condurre “La prova del cuoco”.

Poi però rimase incinta e allora a quel punto decisero di farla fuori e al suo posto prendere Elisa Isoardi. Ad oggi il programma non va più in onda, il risultato è stato questo. In questo periodo però sembra che i rapporti con la Rai siano tornati pacifici dal momento che lavora in due programma della rete. Sta vivendo una seconda giovinezza nella carriera.

E anche nella vita privata Antonella sembra aver trovato serenità accanto al petroliere Vittorio Garrone. La conduttrice ha affermato che con lui è la volta buona. I due vivono felicemente nella casa di lui immersa nella natura ad Arquata Scrivia. Una via di mezzo tra Genova e Milano, dal momento che lui è genovese e ha affari nella sua città e lei invece lavora a Milano.