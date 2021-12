Andrea Pirlo torna in panchina. La squadra è incredibile

Andrea Pirlo vuole tornare ad allenare dopo l’addio alla Juventus, spunta la squadra a sorpresa per l’ex tecnico bianconero

La sua prima esperienza su una panchina è stata contraddistinta da alti e bassi. Andrea Pirlo, lo scorso anno alla guida della Juventus, non ha forse risposto alle attese di molti. Ma è difficile considerare la sua annata come totalmente negativa. L’allenatore bianconero ha portato a casa una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, contribuendo ad arricchire il palmares.

Certo, si è conclusa la serie di nove scudetti consecutivi, e in Champions League è arrivato un vero e proprio fallimento. Ma anche alla luce delle difficoltà che sta trovando Massimiliano Allegri, con i bianconeri al momento ancora fuori dalle prime quattro in classifica, si può concludere che le responsabilità non fossero tutte le sue.

Con l’ex centrocampista campione del Mondo 2006, ha sondato il terreno anche qualche squadra di Serie A. Abboccamenti che per ora non hanno trovato riscontri. Ma Pirlo si sente pronto per ricominciare e potrebbe farlo all’estero.

Calciomercato, Pirlo ricomincia all’estero: proposta da una squadra di grande tradizione europea

Secondo ‘Calciomercatoweb.it’, il nome di Pirlo, in ottica futura, sarebbe stato accostato al Fenerbahce. Il campionato turco, in questo periodo, è un luogo dove diversi italiani stanno cercando rilancio, come Balotelli e Montella all’Adana Demirspor, e molti altri ancora.

Il Fenerbahce è una squadra di grande tradizione, anche europea, con un pubblico tra i più caldi d’Europa. Anche se quest’anno la squadra di Vitor Pereira sta vivendo molte difficoltà. Eliminata dall’Europa League e in grande ritardo in campionato, dove sta facendo meglio delle rivali storiche Galatasaray e Besiktas, ma è comunque sesta, lontana 17 punti dal Trabzonspor di Hamsik che al momento sta stracciando il torneo.

Per la prossima stagione, Pirlo potrebbe essere il nome giusto per il rilancio di una realtà che non vince uno scudetto in patria dal 2014. A sua volta, Pirlo potrebbe ripartire da una piazza con grandi ambizioni.

