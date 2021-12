Diletta Leotta infiamma il Natale, la ginnastica sotto l’albero è bollente – VIDEO

Diletta Leotta non perde occasione per tenersi in forma, anche durante le vacanze di Natale: fisico più esplosivo che mai

E’ entrata nel clima natalizio già da un bel po’, la splendida Diletta Leotta. I suoi fan abituali, che la seguono ogni giorno, sanno che la splendida conduttrice siciliana si è tuffata con gioia nell’atmosfera di questo periodo dell’anno. Un periodo che purtroppo anche quest’anno sembra destinato a soffrire di qualche restrizione, anche se meno rispetto a dodici mesi fa.

E’ arrivato anche per il volto principe di ‘DAZN’ e ‘Radio 105′ il momento di tirare un po’ il fiato. Il campionato si ferma per la pausa natalizia e dunque rivedremo Diletta sui campi della Serie A soltanto nel 2022.

Per almeno qualche giorno, potrà dunque dedicarsi agli affetti più cari e approfittare di un po’ di tempo libero. C’è qualcosa che però anche nei giorni di festa non può proprio mai rinunciare a fare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Strabiliante Eva Kant in Diabolik, grazie a lei le nuove tendenze stile Anni 60

Diletta Leotta incontenibile sotto l’albero, acrobazie e curve da infarto: ma che stanchezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Georgina Rodriguez, sul pavimento in un mix di posizioni proibite: che lo spettacolo abbia inizio – FOTO

Diletta cura molto la sua forma fisica, lo sappiamo. Appena può, si reca in palestra, per tenersi in forma o anche per scaricarsi un po’. Su Instagram, si cimenta in una sessione di esercizi sotto l’albero che lascia senza fiato.

Un breve video dal quale traspare tanta ironia. Dopo qualche evoluzione, qualche flessione e qualche piegamento, sullo sfondo di una musichetta natalizia, Diletta si accascia sotto l’albero, sfinita. Va bene la ginnastica, ma magari non è il caso di esagerare.

Ciò che attira l’attenzione dei fan in maniera inevitabile, tuttavia, come al solito sono le sue forme aggraziate ed esplosive. Un fisico perfetto incorniciato alla perfezione dall’abbigliamento sportivo aderente, un autentico capolavoro.

Impossibile poi non soffermarsi sulla solita scollatura clamorosa, contenuta a fatica da un top forse un po’ troppo stretto. Anche questa volta, la più amata dagli italiani ha fatto centro.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE