“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso si sfoga durante la diretta: “Perché non ci sono?”. Arriva la verità

Durante la diretta di “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha pubblicato una serie di Instagram stories che hanno spiazzato i fan: svelati i motivi per cui la conduttrice non è in tv

“Pomeriggio 5 News”, il programma incaricato di sostituire la versione standard del noto format, non ha avuto una partenza favorevole in termini di ascolti, contrariamente a quelli che erano i pronostici. Eppure, la trasmissione di Simona Branchetti si è perfettamente adeguata a quel famoso cambio di passo che Pier Silvio Berlusconi chiede ormai da tempo.

Anche oggi, la trasmissione leader della fascia pomeridiana si è concentrata su tematiche di attualità, non mancando di fornire ai telespettatori preziosi consigli rispetto alla tematica Covid. Eppure, anche a distanza, c’è qualcuno che non sembra proprio voler rinunciare al programma. Barbara D’Urso, mediante una serie di Instagram stories, è riuscita a trovare il modo di attirare l’attenzione su di sé.

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso si sfoga durante la diretta: i motivi per cui non è alla conduzione

Simona Branchetti, padrona di casa di “Pomeriggio 5 News”, sta tentando di portare avanti la linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi: meno spazio al gossip, maggior attenzione a casi di attualità e cronaca. A tale scopo, durante l’appuntamento odierno del format, la conduttrice ha intervistato l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha fatto il punto della situazione rispetto alla pandemia.

“Evitiamo di fare i tamponi durante queste feste, lasciamoli a chi ha bisogno. La vera sicurezza è il vaccino“: queste le affermazioni dell’esperto. Bassetti, senza mezzi termini, ha invitato i telespettatori di Canale Cinque ad essere massimamente scrupolosi, specie in occasione delle festività natalizie. Consigli sicuramente preziosi per il pubblico a casa, che non avrà mancato di apprezzarli. Eppure, l’assenza di Barbara D’Urso sembra pesare enormemente ai più. La stessa conduttrice, incapace di allontanarsi da “Pomeriggio 5”, non ha mancato di lanciare qualche frecciatina alla sua sostituta.

Proprio ieri, in concomitanza con la messa in onda del programma, la D’Urso intratteneva i followers di Instagram con una serie di stories. “Mi state scrivendo in tantissimi, chiedendomi perché non sono in televisione“, ha esordito Barbara, con l’obiettivo di rassicurare i fan. Alcuni di loro, infatti, sono addirittura arrivati a pensare che la conduttrice avesse contratto il Covid: una notizia che la D’Urso non ha tardato a smentire.

“Dopo 14 anni, Pomeriggio 5 va in vacanza!“, ha annunciato Barbara con il sorriso stampato in volto. A quanto pare, anche per la presentatrice è giunto il momento di prendersi una pausa dagli impegni televisivi. “Io non ne parlo mai perché sono molto riservata, ma anche io ho una famiglia“, ha proseguito la D’Urso, lasciando intendere di non aver condiviso la linea editoriale di Mediaset, che ha voluto prolungare la messa in onda di “Mattino 5” e “Pomeriggio 5” anche durante le festività.

A conclusione del suo sfogo, Barbara ha annunciato ai followers una notizia davvero gradita: “A gennaio, come sempre, arriverò io. Col cuore!“. Indubbiamente, il pubblico di Canale Cinque non vede l’ora di ammirarla nuovamente all’opera.