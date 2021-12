Clizia Incorvaia, la malattia arriva in gravidanza: “Scenari drammatici”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vivono insieme un drammatico momento: al settimo mese di gravidanza, la vita li mette a dura prova

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti quasi due anni fa nella casa del Grande Fratello Vip. I due sembravano lontani anni luce l’uno dall’altro: lui, 28enne profondo e malinconico, lei donna spensierata e sempre col sorriso sulle labbra nonostante le mille sfide che ha dovuto affrontare nella sua vita. Si sono avvicinati l’uno all’altro come due amici, fino a che non hanno cominciato a guardarsi in modo diverso e lui ha deciso di baciarla. Da allora non si sono mai lasciati e ad oggi sono una delle coppie più amate del web.

Clizia Incorvaia positiva al covid con sua figlia: “Un momento drammatico”

Un po’ di mesi fa Clizia ha comunicato di aver scoperto di aspettare un bambino, la notizia l’ha resa felicissima e hanno trascorso le ultime settimane nella gioia totale. Poi qualcosa ha messo tutto quanto in discussione: pochi giorni fa Clizia ha rivelato che sua figlia Nina è risultata positiva al covid. Da allora ha capito di dover proteggere due vite.

Tutte le precauzioni non sono servite a nulla perché alla fine è risultata positiva anche lei. Il 23 dicembre avrebbe dovuto fare la terza dose di vaccino e per ovvi motivi non sarà possibile. “È un momento duro, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti“.

Infine Clizia ha chiesto a tutti i suoi conoscenti di non fare ipotesi di scenari drammatici nei messaggi su whatsapp, perché è molto importante per lei non perdere l’ottimismo.