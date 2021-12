Stefano De Martino a cuore aperto. Ha parlato del post Belen e della sua vita da papà single. Ecco cosa fa spesso e volentieri

Stefano De Martino oggi si definisce “Conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex”. Con questa dicitura scherza sul suo profilo Instagram senza prendersi troppo sul serio e va avanti per la sua strada.

Oggi Stefano ha trovato la sua dimensione e sul fatto che per diversi anni sia stato solo l’ombra di Belen Rodriguez ci ride su. Ha confessato che non era piacevole essere etichettato “Il signor Belen” ma forse, in quegli anni, era proprio questa l’immagine che lui comunicava ha spiegato a Elle.

Era molto ambizioso il ballerino e per questo l’etichetta da portare era pesante ma col senno di poi ha ammesso: “forse non comunicavo tanto altro, e essere stato solo “il signor Belen” ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”.

Stefano De Martino, la verità mai detta: lo fa spesso

Oggi il capitolo Belen per Stefano De Martino è qualcosa di chiuso e messo ormai da parte. Quello che resta però è il regalo più bello che la showgirl e la vita gli hanno fatto, il figlio Santiago. I due purtroppo non vivono più sotto lo stesso tetto ma il ballerino fa di tutto per stare insieme al figlio e soprattutto sorprenderlo.

È un padre affettuoso e molto presente nonostante l’impedimento della separazione con la mamma, ed ecco che cerca di dimostrare il suo amore per Santi in ogni momento. Il conduttore ha ammesso, infatti, in un’intervista al settimanale Tele Sette, di fare di tutto per sorprendere il suo ometto di quasi nove anni.

Come? Con piccole sorprese che lo coinvolgono e lo fanno sentire amato dal suo papà: “Quando voglio sorprendere Santiago lo vado a prendere a scuola senza avvisarlo oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui”.

Insomma un rapporto speciale, unico, tra Stefano ed il suo piccolo. Per lui Santiago è un regalo prezioso da proteggere, coccolare e far crescere con sani valori. L’ex di Belen ha spiegato che quando è possibile porta suo figlio a Napoli, la sua città natale per far conoscere passo dopo passo dove il suo papà è nato e cresciuto.

