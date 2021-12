“Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la storia di Nicole Lewis

Ogni episodio della docu-serie “Vite al limite” segue una persona diversa affetta da obesità patologica con un peso di circa 300 kg.

Lo show documenta il loro percorso della durata di un anno mentre cercano di perdere massa grassa e scendere a un livello più sano in modo da vivere un’esistenza lunga e relativamente normale. Le riprese vengono effettuate perlopiù a Houston, in Texas, nella clinica del dottor Younan Nowzaradan, protagonista assoluto della trasmissione. Vi raccontiamo l’incredibile storia di Nicole Lewis.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Nicole Lewis

Nicole Lewis è una donna di 23 anni, apparsa nel nono episodio della quinta stagione di “Vite al limite”. Originaria di Marion, nello stato dell’Ohio, è arrivata a pesare 310 kg. Madre di due figli, ha contattato il dottor Nowzaradan quando si è resa conto che, se avesse continuato con le sue malsane abitudini alimentari e non avesse cambiato la sua vita, i suoi bambini sarebbero rimasti orfani.

Nicole, come molti partecipanti del programma, non ha avuto un’infanzia spensierata. I suoi genitori erano tossicodipendenti e ha trovato conforto nel cibo, l’unica cosa che la rendeva felice. Durante l’episodio a lei dedicato, ha detto: “Quando ero piccola io e mia madre non andavamo mai d’accordo perché aveva un brutto carattere. Mi caricava di pesi per cose che semplicemente non capivo. Quando succedeva correvo in garage, mi sedevo accanto a mio padre che mi dava uno spuntino: quello per me significava sicurezza”.

Quando era adolescente aveva già superato il limite di 100 kg. Con la dipendenza dei suoi genitori la situazione è peggiorata. A un certo punto aveva completamente perso ogni freno inibitorio. Era addirittura costretta a lavarsi all’aperto perché non riusciva più a entrare nel bagno. Vergognandosi della sua mole e disperata, è stata costretta a ricercare un cambiamento definitivo.

Nicole si è affidata totalmente al dottor Nowzaradan e ha iniziato il suo viaggio per perdere peso. Sebbene le cattive abitudini e l’ossessione compulsiva nei confronti del cibo siano andate avanti per anni, è stata in grado di adattarsi alla sua nuova routine fatta di esercizi fisici e una dieta rigorosa. Ha perso peso da sola ed è stata data approvazione per un intervento di chirurgia bariatrica. Ha perso un totale di 74 kg durante l’anno in cui è stata seguita dalle telecamere di “Vite al limite”, arrivando al peso di 236 kg.

Non abbiamo ulteriori aggiornamenti sulla sua condizione poiché ha citato in giudizio Megalomedia, la società di produzione dietro “My 600 lb Life”, titolo originale del programma. Nicole afferma che le era stata promessa la totale copertura delle sue spese mediche e il saldo del soggiorno a Houston. Non si conoscono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.