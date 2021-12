Adriano Celentano e Claudia Mori, un amore immenso ed indissolubile. Ecco cosa succede tra i due quando si mettono a letto

Claudia Mori e Adriano Celentano non si vedono in tv da diverso tempo ormai. I due preferiscono fare una vita “raccolta” e lontana dagli occhi indiscreti delle telecamere. Solo ieri sera in onda sulla Rai “Minacelentano”, l’appuntamento che ha celebrato i due miti della canzone italiana che nel 1998 hanno collaborato per la prima volta con il loro disco in studio.

E ancora, il Molleggiato che ha deciso di non pubblicare più video sui social in quanto non c’è sincronismo tra audio e video, ma ha fatto sentire la sua voce esponendosi contro la decisione di Enrico Mentana di non dare spazio in tv ai no vax.

Il cantante in una lunga lettera ha tuonato: “Caro Mentana, bisogna essere amici con quelli che hanno paura, non puoi lasciarli fuori dalla porta, anche tu hai paura altrimenti non ti saresti vaccinato. E’ assurdo instaurare una guerra tra paurosi, ognuno dovrebbe comprendere l’altro” ha detto su Facebook.

Adriano Celentano e Claudia Mori: quello che si ripete ogni sera

Ma oltre al Molleggiato, negli ultimi tempi, dopo un lungo periodo di silenzio, anche Claudia Mori ha fatto sentire la sua voce. Ha parlato della sua bella famiglia e dell’amore che lei prova per i suoi tre figli e per il suo compagno di una vita, conosciuto quando lui ancora non era nessuno.

Un amore grande quello che c’è tra la Mori ed il cantante di “Azzurro”. Parlando della loro storia lunga una vita, l’artista ha detto: “Ho sposato uno sconosciuto – ha puntualizzato chiarendo però – E da lui e con lui ho avuto tutto quello che si può avere in 50 anni, compresi momenti di grande infelicità”.

Molto probabilmente qui la cantante allude al periodo in cui i due sono stati molto lontani ma da donna matura ha ammesso anche che oltre alle difficoltà c’è stato anche tanto amore e passione che con il tempo “è diventata desiderio di stare comunque accanto a lui”.

Insomma un legame di quelli unici e rari che oggi è difficile trovare. Ecco perché c’è una cosa che la Mori fa sempre la sera prima di addormentarsi. Una sorta di rito che non abbandona mai.

Recita prima la sua preghiera e poi chiede sempre una cosa sola: “se dovesse mancare uno dei due tra me ed Adriano, spero di essere io, perché non sopporterei il contrario”.

