“Mi fate impazzire” Il Volo, l’annuncio inaspettato: cosa succederà al trio

Il Volo non si ferma più, il gruppo musicale non sta più nella pelle e annuncia ai fan la notizia che tutti stavano aspettando

Classe e talento li hanno resi unici e originali, “Sanremo 2015” ha trasformato un sogno in realtà. Il Volo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, oggi è uno dei gruppi più amati e noti del panorama artistico italiano che con la sua musica è arrivato a farsi conoscere anche all’estero.

La fama dei tre ragazzi è internazionale e giorno dopo giorno stanno ottenendo ottimi risultati. Il successo e la popolarità non mancano.

Il Volo, un nuovo annuncio: quanta emozione – FOTO

Seguiti da più di seicentomila follower, i tre cantanti attraverso il profilo Instagram ufficiale del gruppo hanno reso note alcune notizie che hanno fatto già il giro del web. Si tratta di annunci riguardo ai concerti previsti per l’anno che sta per arrivare.

Sofia, Bulgaria, Romania, Italia, sono solo alcune delle tappe che faranno da cornice al tour di Il Volo. L’ultimo post con una foto del trio riporta anche un messaggio dove c’è scritto: “Hello everyone, These are days of great news! A throwback of our last concert in Bucharest to announce that the Fanclub presale, for the next Bucharest concert, will be available until TOMORROW”.

Immediatamente arrivano messaggi da ogni parte del mondo, tra questi c’è chi ha commentato: “Non vediamo l’ora di vedervi in Italia” e poi ancora “Mi fate impazzire”.

Il pubblico non vede l’ora di poter condividere con Il Volo la gioia di tornare ad un concerto, dopo un periodo in standby a causa della pandemia. Anche i tre cantanti non sono più nella pelle e si stanno preparando per dare luogo ad un evento senza precedenti, non ci resta che attendere altre news.