Paola Di Benedetto ha rivelato una parte di sé inedita, che alcune persone preferiscono non mostrare. I commenti ricevuti a riguardo non sono stati tutti positivi e la speaker radiofonica non le ha mandate a dire

Modella, presentatrice e ora speaker radiofonica, Paola Di Benedetto è piuttosto seguita sui social -venta quasi 2 milioni di followers su Instagram- dove ha instaurato negli anni un rapporto con i propri fan. Ha sempre preferito la trasparenza e condividere con loro gli alti e bassi della sua vita, mostrandosi così una persona genuina e sincera. Lo ha fatto anche alcuni giorni fa quando ha pubblicato alcune foto mostrando dell’acne sul proprio viso, raccontando di come abbia imparato ad accettare anche le proprie imperfezioni.

“Leggendo i commenti rabbrividisco”, lo sfogo di Paola Di Benedetto

Dopo aver concluso la sua esperienza come conduttrice di “Ante Factor“, Paola Di Benedetto continua il suo lavoro come speaker di RTL 102.5 e si destreggia tra vita privata e un trasloco che la sta tenendo particolarmente occupata. Un periodo piuttosto intenso per lei che, sebbene si dichiari “felice e contenta“, ha voluto mostrare i segni dello stress sulla propria pelle.

Lo ha fatto condividendo alcune foto che la ritraggono con dell’acne sul volto. “So che tutto questo fra qualche settimana o forse mese, chi lo sa, scomparirà, ma nel frattempo ho imparato a conoscermi e ad accettare il fatto che essere umani implica anche accettare di essere imperfetti, vulnerabili e in costante cambiamento“, scrive.

Di Benedetto ha voluto lanciare un messaggio, promuovendo l’accettazione di se stessi e l’eliminazione dell’ossessione circa la ricerca della perfezione. “Non voglio essere perfetta. Mi fa schifo la perfezione. E vi dirò, mi annoia anche parecchio“, scrive, prima di rivolgersi ai suoi fan. “Voglio comunicare con te che in questo momento leggi e ti fai schifo. Perché ti vedi grass*, inadatt*, brutt*, sfigat*. VAI-BENE-ESATTAMENTE-COME-SEI“.

La speaker non è riuscita a non riflettere su alcuni commenti letti sul web in seguito a quanto pubblicato. Alcuni utenti l’hanno accusata di falsità -riferendosi ad alcuni ritocchi chirurgici- mentre altri di esagerazione.

“Leggendo i commenti di certe persone comunque rabbrividisco” -dichiara- “La gentilezza verso il prossimo, miei cari, è l’arma più potente che si possa possedere nella vita“. Concludere con una frase piuttosto esplicita: “Gli st****i restano st****i“.

Sebbene la presentatrice avesse sottolineato come non le importassero le critiche altrui, non è riuscita a restare in silenzio dinnanzi alle parole che le sono state rivolte dopo la sua confessione.

