Una donna di 57 anni è morta in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sull’autostrada A14 nel tratto tra Forlì e Cesena Nord. Feriti il marito ed un’altra persona.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri, una donna di 57 anni ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto ed un camion verificatosi sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Forlì e Cesena Nord. La 57enne si trovava a bordo di un’auto che, prima, ha urtato un camion, fermo in una piazzola di sosta, e successivamente un’altra vettura. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, mentre i due feriti, tra cui il marito della donna, sono stati trasportati in ospedale.

Cesena, incidente sull’autostrada A14: morta una donna, feriti il marito ed un’altra persona

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 dicembre, uno scontro tra due auto ed un camion è costato la vita ad una donna di 57 anni, residente in provincia di Teramo.

Il drammatico sinistro è avvenuto non lontano dalla stazione di servizio Bevano, lungo l’autostrada A14 tra Forlì e Cesena Nord, in direzione Ancona. Stando alle prime informazioni, scrivono i colleghi di Cesena Today, la vittima era a bordo di una Nissan Qashqai, condotta dal marito, che si sarebbe scontrata con un camion, in sosta su una piazzola. Dopo l’impatto, la vettura avrebbe urtato una seconda auto che sopraggiungeva da dietro.

In pochi minuti, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e diversi mezzi del 118, tra cui l’eliambulanza. I medici, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 57enne: troppo gravi le lesioni riportate. Nell’impatto, scrive Cesena Today, sono rimaste feriti anche il marito della vittima, in maniera grave, ed un’altra persona a bordo dell’altra auto. Entrambi sono stati trasportati presso l’ospedale Bufalini di Cesena.

Intervenuta anche la Polizia Stradale che ha provveduto ai rilievi di legge per determinare con esattezza la dinamica e le cause del sinistro.

