Soffocato da un boccone di carne: barista muore davanti alla compagna e agli amici

Soffocato da un boccone di carne mentre cenava in compagnia di alcuni amici e della compagna in un ristorante. Questo il tragico destino di un barista di 49 anni deceduto lunedì sera a Valdagno, in provincia di Vicenza. Il 49enne mentre mangiava ha iniziato a star male ed alcuni clienti lo hanno soccorso avviando le manovre di rianimazione, poi proseguite dai medici del 118. Purtroppo, però, ogni sforzo è risultato vano e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tragedia nella serata di lunedì 20 dicembre in un ristorante di Valdagno, comune in provincia di Vicenza, dove un uomo è morto mentre cenava insieme alla compagna ed una coppia di amici.

A perdere la vita Matteo Dal Molin, barista di 49 anni. Secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Corriere del Veneto, durante la cena, Matteo ha iniziato a star male per via di un boccone di carne di cervo che gli aveva ostruito le vie aeree e, poco dopo, si è accasciato privo di sensi. Alcuni presenti, tra cui un’infermiera, lo hanno soccorso praticandogli anche la cosiddetta manovra di Heimlich.

Nel frattempo, presso il locale, sito in contrada Chele, è arrivata l’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. I sanitari hanno proseguito le manovre di rianimazione, ma è stato tutto inutile. Alla fine, i soccorritori si sono dovuti arrendere costatando il decesso del barista.

Intervenuti sul posto, per gli accertamenti del caso, anche i carabinieri della Compagnia locale. I militari dell’Arma, accertata la dinamica della tragedia, hanno informato il pubblico ministero di turno che, scrive Il Corriere del Veneto, non ha disposto ulteriori esami dando il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari.

