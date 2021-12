Aurora Ramazzotti, il messaggio indirizzato ai followers nel giorno della Vigilia di Natale è a dir poco assurdo: “non mi ricordo quando l’ho fatto l’ultima volta”

La bellissima figlia di Eros e Michelle sembra avere tutta l’intenzione di seguire le orme dei più famosi genitori. Aurora Ramazzotti, che ha già avuto le sue prime esperienze televisive come conduttrice, si è recentemente messa alla prova come moderatrice di un talk, trasmesso mediante la piattaforma di Instagram. L’iniziativa, pensata in collaborazione con Freeda, vuole offrire ai giovani uno spazio attraverso cui parlare di salute mentale.

Aurora, che sembra avere molto a cuore questa tematica, si è lasciata assorbire completamente dal progetto, al punto tale da mettere in pausa tutto il resto della sua vita. Proprio oggi, tramite le stories, la Ramazzotti si è aperta con i followers in merito ad una sconvolgente verità: “Non so da quanto tempo non lo facevo...”. A cosa si riferiva la modella?

Aurora Ramazzotti: “non mi ricordo quando l’ho fatto l’ultima volta” – VIDEO

