Chiara Ferragni e Fedez hanno interrotto le loro vacanze per le feste di Natale e sono ritornati a Milano: il motivo? La piccola Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso dei magici giorni in montagna: hanno voluto festeggiare in grande il primo Natale della piccola Vittoria. Per la prima volta, la secondogenita dei Ferragnez ha visto la neve e ha passato gran parte del suo tempo a giocare con il fratello maggiore e con i suoi genitori che le hanno scattato numerose fotografie. La famiglia aveva in programma di passare lì il resto delle vacanze, ma qualcosa è andato storto e sono stati costretti ad interrompere tutto e ritornare a casa a Milano.

Chiara Ferragni e Fedez tornano a casa: la piccola Vittoria non sta bene

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a F E D E Z ( @ f e d e z e c h i a r a f e r r a g n i )

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Alex Zanardi, ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute: le parole della moglie

“Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo” ha esordito così Fedez nel suo ultimo post pubblicato nelle storie di Instagram, dove ha deciso di mettere al corrente i loro fans sulla salute della piccola. “Per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo, ma dopo la brutta esperienza con il suo recente ricovero abbiamo preferito tornare a casa a Milano per sicurezza. Buona vigilia di Natale anche a voi!”.

Infatti proprio un paio di mesi fa, la piccola Vittoria è stata ricoverata in ospedale per diversi giorni dopo aver contratto una influenza particolare, un virus che stava girando tra i bambini più piccoli. Non sono stati dei momenti facili per loro e per non replicare l’esperienza, soprattutto ora che sono arrivati i giorni di Natale, hanno preferito tornare a casa e mettere al caldo la piccola che ha trascorso le ultime ore sulla neve.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Maria De Filippi, conoscete il figlio Gabriele? Vi sveliamo che lavoro fa oggi

Pare proprio che anche quest’anno Chiara e Federico trascorreranno le feste di Natale a casa, magari organizzando una cena con la famiglia all’ultimo minuto.