Dl Festività, le nuove misure del Governo per contenere i contagi

Il Governo ha approvato il nuovo Dl festività tramite cui ha disposto nuove misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

A causa dell’impennata dei contagi e della diffusione della variante Omicron, il Governo nella giornata di ieri ha emanato un nuovo decreto legge contenente misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Dal Super Green Pass per accedere ad attività operanti nel settore della ristorazione, alla riduzione della validità del certificato verde a partire dal 1° febbraio 2022.

Dl Festività, il nuovo decreto del Governo per contenere i contagi

Nella giornata di ieri, giovedì 23 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge contenete misure atte a limitare la risalita della curva epidemiologica.

Ad essere previste -si legge dalla nota pubblicata sul sito istituzionale- numerose disposizioni. In primis, ad essere ridotta la validità del Green Pass. A far data dal 1° febbraio 2022, infatti, il certificato avrà la durata di soli 6 mesi e non più di 9. Non solo, il Ministero della Salute, sarebbe prossimo ad emanare un’ordinanza a mezzo della quale verranno accorciati i tempi di somministrazione della terza dose che passeranno da 5 a 4 mesi.

Quanto alle norme di prevenzione, il Governo ha altresì disposto che anche in zona bianca torneranno obbligatorie le mascherine all’aperto da quando il Decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e fino al 31 gennaio 2022.

E proprio in merito ai dispositivi di protezione individuale è stata effettuata una specifica. Fino al 31 marzo 2022, per poter accedere a teatri, cinema, stadi, bisognerà obbligatoriamente indossare quelle di tipologia Ffp2. Stesso dicasi per i mezzi di trasporto: treni, aerei, autobus e traghetti.

Quanto al Capodanno, come già si vociferava da giorni, nessuna festa in discoteche, sale da ballo o quanto di similare, questo fino al 31 gennaio 2022. Dopo quella data per poter fare ingresso in questa tipologia di locali o si dimostrerà di aver eseguito la terza dose, oppure di aver completato il ciclo vaccinale ma in questo caso bisognerà essere in possesso anche di un tampone con esito negativo. Per la notte di San Silvestro nessun concerto di piazza, né assembramenti nelle strade.



Super Green Pass obbligatorio per accedere all’interno di attività operanti nel settore della ristorazione.