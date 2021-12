“A Natale splende anche lei…”, Giorgia Rossi scollatura monumentale: il regalo più bello sotto l’albero – FOTO

Giorgia Rossi accende la passione del Natale son un primo piano ad alta temperatura: semplicemente fantastica!

Il nuovo volto della piattaforma in streaming di DAZN, Giorgia Rossi ha rotto gli indugi in seguito ad un post strappa emozioni su Instagram.

L’avvento della showgirl, ex giornalista di Sportmediaset nel nuovo panorama televisivo ha convinto gli appassionati ad abbonarsi in massa, soltanto per assistere alle sue nobili performance da professionista navigata.

Con il calcio italiano e la Serie A ai box per le feste natalizie, la Rossi si dedica ai preparativi per il grande cenone di questa sera. I fan sarebbero curiosi di conoscere dove e con chi condividerà il super banchetto dell’evento più atteso dell’anno.

In attesa dell’ora “X” per l’apertura delle ‘danze’ prelibate, Giorgia ha deciso di regalare uno scatto che mette in risalto tutta la sua effervescente bellezza. Andiamo a vedere nei dettagli, il motivo per il quale i fan non hanno potuto fare a meno di lei

Giorgia Rossi e lo scatto natalizio più incandescente degli ultimi anni: irresistibile!

