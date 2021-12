Miracolo a Milano, un neonato a soli cinque mesi di gravidanza è salvo per miracolo: la storia di Lorenzo commuove tutti.

Sembra essersi finalmente concluso l’incubo che Elena, giovane mamma milanese, ha vissuto dalla nascita del suo bambino Lorenzo fino ad oggi. La donna ha iniziato ad avere le contrazioni pre-parto a soli cinque mesi di gravidanza, dando alla luce uno dei neonati più prematuri del mondo. Quando è nato, infatti, il piccolo pesava appena 370 grammi e aveva diversi problemi agli organi, che non avevano ancora fatto in tempo a formarsi completamente in grembo alla madre.

Vivo per miracolo, la storia del neonato commuove tutti

Lorenzo e mamma Elena hanno dovuto affrontare diverse delicatissime operazioni, ma oggi il piccolo sembra finalmente fuori pericolo. La donna milanese ha partorito sedici settimane prima del termine previsto per la gravidanza, decisamente troppo presto per poter mettere al mondo un bambino sano. Lorenzo, però, ha avuto la fortuna di poter essere ricoverato nel reparto di pediatria della clinica Mangiagalli, al Policlinico di Milano. L’ospedale è uno dei migliori del nostro paese, e i suoi medici hanno permesso alla famiglia di poter ricevere tutte le cure necessarie per mantenere in vita il neonato.

Quando è nato Lorenzo non riusciva nemmeno a piangere, poiché i suoi polmoni non avevano avuto il tempo di formarsi nel grembo materno. Il piccolo ha chiaramente sviluppato diverse complicazioni, alcune molto gravi, tra cui una perforazione intestinale che l’ha costretto a subire un delicatissimo intervento chirurgico. Per fortuna è andato tutto bene, e oggi il bambino sembra essere fuori pericolo: “La sua incredibile forza gli ha permesso di superare le infezioni causate dalla perforazione intestinale” ha spiegato Ernesto Leva, direttore del reparto di Chirurgia Pediatrica del Policlinico. “Per fortuna non ha sviluppato emorragie cerebrali o difficoltà polmonari, tipiche in questi neonati di bassissimo peso”. In quel caso, si capisce, salvarlo sarebbe stato molto più difficile.

Pochi giorno dopo le ultime operazioni le condizioni di Lorenzo si sono stabilizzate, e oggi il bambino sembra essere fuori pericolo di vita. “Storie come queste ci fanno innamorare ogni volta del nostro lavoro” ha confessato il chirurgo Leva. “Solo nel nostro Ospedale possono succedere questi miracoli”.