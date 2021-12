Valentina Vignali è sempre una meraviglia: la cestista ha infiammato la vigilia di Natale con un outfit fantastico.

La cestista più famosa in Italia è sicuramente Valentina Vignali. Il basket, soprattutto quello femminile, non è molto popolare nel nostro paese ma questa splendida 30enne è celebre ed è conosciuta anche da chi non segue la pallacanestro. La nativa di Rimini è infatti anche una modella apprezzatissima e una showgirl di assoluto livello. Nella sua straordinaria carriera, la classe 1991 ha anche condotto alcuni programmi sportivi.

La Vignali, inoltre, può essere considerata anche influencer: i suoi post su Instagram vanno sempre in tendenza. Valentina regala fotografie esagerate alla sua platea: anche in questa vigilia di Natale, è riuscita nell’impresa di far salire la temperatura del mondo del web.

Valentina Vignali, vigilia di Natale rovente: outfit pazzesco

Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali ha acceso la passione dei suoi followers condividendo uno scatto da paura su Instagram. La cestista sfodera un outfit favoloso, sinceramente non adatto alla vigilia di Natale. La 30enne ha il suo corpo mezzo scoperto, con le spalle senza alcun tipo di copertura. Stando a quanto si legge nel post, la modella era a piazza di Spagna.

Il vestito è molto particolare: anche il colore non passa di certo inosservato. Valentina ha sulle sue splendide labbra un rossetto perfettamente abbinato al suo outfit. “Raga ci siamo, BUONA VIGILIA! Ultimi giri e via di corsa a casa per il super cenone! Sono a digiuno da ieri sera, vi lascio immaginare la fame che ho”, ha scritto in didascalia.

Questa sera ci sarà il primo cenone delle festività natalizie. Nonostante la situazione complicata legata al Covid, gli italiani desiderano un po’ di spensieratezza. Non bisogna comunque rilassarsi: la nuova variante fa paura. La Vignali ama interagire con i suoi followers e non a caso ha chiesto sempre in didascalia ai suoi fans quello che faranno questa sera.