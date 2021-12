“Ballando con le Stelle 2022”, colpo di scena in giuria: il nuovo giudice potrebbe essere lui

La finale dello show danzante di Rai 1 è terminata da appena una settimana e già si parla della nuova stagione con grandi cambiamenti interni.

Sono sempre di più i fan del programma che la bravissima Milly Carlucci porta avanti ormai dall’8 gennaio 2005, anno della prima messa in onda.

In questo lungo periodo sul palco di “Ballando con le Stelle” si sono messi alla prova grandi artisti di teatro e cinema, cantanti e personaggi dello sport e della politica. Un susseguirsi di emozioni uniche che ogni volta lo show amplifica per far in modo che gli spettatori restino fedeli puntata dopo puntata.

L’ultima stagione si è conclusa solo lo scorso sabato 18 dicembre con la vittoria di Arisa e del suo maestro Vito Coppola, stanno però già trapelando novità ghiotte per la prossima e che riguarderanno stavolta la giuria. Di che si tratta? Il pubblico già freme.

Novità succulente in arrivo per il programma di Milly, fan sulle spine

La giuria del programma di Milly è sempre un punto interrogativo visto che l’incertezza sui suoi componenti è presente fino all’ultimo giorno prima della diretta.

Se in questa stagione hanno dato filo da torcere ancora una volta Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, dalla prossima ci potrebbe essere un turnover importante. Si parla infatti dell’ingresso (ma non si sa di chi sarà l’esclusione) di un noto maestro di ballo che proprio pochi giorni fa aveva comunicato di voler sospendere la sua partecipazione nel programma.

Si tratta di Simone Di Pasquale, ballerino presente nello show fin dalla prima puntata del 2005, oggi anche professore in una scuola di danza a Roma e a capo del team di investigatori de “Il cantante mascherato” sempre condotto dalla Carlucci.

Voci insistenti vorrebbero che proprio lui abbia tutte le carte in regola per ricoprire questo ruolo così delicato ma anche importantissimo per giudicare l’operato dei concorrenti.

Accanto a Carolyn Smith apporterebbe una nuova ventata di dinamicità allo show contribuendo a giudicare tecnicamente i ballerini senza troppi giri di parole. Attendiamo ora maggiori conferme da parte del diretto interessato.

