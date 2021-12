La curiosità più grande sulla coppia Al Bano e Loredana Lecciso ha finalmente una risposta. Il cantante vuota il sacco sul matrimonio mai celebrato

Al Bano e Loredana Lecciso, 21 anni insieme, alti e bassi, due figli meravigliosi e tanto ma tanto gossip. Intorno alla loro storia d’amore se ne sono dette di tutti i colori ma loro due mai si sono fatti scalfire dalle malelingue, dai pettegolezzi e da quello che poteva sembrare sotto i riflettori.

Loredana anche nei periodi più bui non ha mai detto nulla di pesante e cattivo nei confronti del suo compagno di vita. Sempre cauta e riservata, ha protetto la sua famiglia. Certo su di loro aleggia, ed in modo anche ingombrante, l’ombra di una ex moglie che ex a tutti gli effetti non lo è mai stata, Romina Power. Ma anche su questo la compagna di Al Bano ha sempre lasciato parlare il gossip e mai si è espressa.

Ma c’è una curiosità che da anni interessa i fan della coppia. Perché Al Bano e Loredana Lecciso non si sono mai sposati? A rivelarlo è stato proprio l’artista di Cellino San Marco.

Al Bano e Loredana Lecciso, perché non sono sposati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Al Bano e Loredana Lecciso hanno spento più di venti candeline insieme e oggi il loro rapporto è più forte ed intenso che mai. Lo stesso cantante più volte ha precisato che con la sua ex moglie, Romina Power, ha vissuto momenti meravigliosi, costruito una bella famiglia ma ad un certo punto qualcosa si è spezzato e le cose non hanno più funzionato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Beato te e alla tua…”, Flavio Briatore è rinato, il viaggio nel paradiso terrestre: finalmente!

Oggi nella sua vita c’è solo Loredana che è sempre rimasta accanto a lui e proprio su questo lo stesso Al Bano in una recente intervista al settimanale Oggi ha rivelato: “Ho vissuto 21 anni di vita intensa accanto a Loredana. Dovevamo costruire e direi che ce l’abbiamo fatta”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Principe Carlo malato, condizioni preoccupanti: Royal Family in ansia

E su ciò non ci sono dubbi, ma la cosa che interessa di più i fan è perché i due non si sono mai sposati. Anche su questo il cantante ha chiarito una volta per sempre le cose. “Il nostro è un matrimonio mentale – ha precisato una volta per tutte – Quello che abbiamo è frutto di una scelta che facciamo giorno dopo giorno”.

LE PREVISIONI METEO DI YESLIFE PER LA VIGILIA DI NATALE, 24 DICEMBRE – IL VIDEO