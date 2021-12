“La vita in diretta”: attimi di silenzio dopo le parole di Mara Venier. Alberto Matano non ci crede ma è successo davvero

“La vita in diretta” di Alberto Matano non si ferma nemmeno nei giorni di festa e continua la sua “scalata” di share e di apprezzamento di pubblico. Ogni giorno non solo cronaca e attualità ma anche spettacolo. Mercoledì in studio l’ex mezzobusto del Tg1 ha ospitato una sua grande amica, Mara Venier.

La conduttrice di “Domenica In” dal suo consueto salotto si è spostata in quello del suo amico per un’occasione importante ma c’è qualcosa che è andato storto ed il pubblico più attento ha notato tutto. Dopo la clip la zia Nazionale ha vuotato il sacco e ha rivelato cosa è successo durante la messa in onda del filmato.

“La vita in diretta”, Mara Venier blocca Matano

Cosa ci fa Mara Venier nello studio de “La vita in diretta”? La conduttrice ha parlato del nuovo progetto al quale ha partecipato. È la protagonista del nuovo videoclip del suo amico Shel Shapiro che l’ha voluta affianco a lui per le immagini de “La leggenda dell’amore eterno”.

I due si conoscono da tantissimo tempo, oltre 20 anni ed il cantante ha voluto la conduttrice affianco a lui nel video della sua canzone perché è una donna matura, con la quale c’è una bella intesa ed era l’unica perfetta che poteva farlo. “Era importante che ci fosse una persona credibile affianco a me – ha precisato Shel Shapiro – una giovane attrice di trent’anni era una cosa possibile ma poco credibile”.

Tra i due in effetti c’è una grande intesa e lo stesso Matano lo ammette davanti a tutti: “C’è un’intensità di Mara in questo video che è incredibile”.

Ma è la zia Nazionale che gela tutti e rivela cosa è successo dietro le quinte: “Non ti dico cosa diceva.. sono stata insultata per tutto il video, non canti bene” ha tuonato la zia Nazionale al ritorno in studio. Il conduttore resta senza parole ma ovviamente è tutto un modo scherzoso per raccontare l’intesa che c’è tra lei ed il cantante.

Proprio questo, infatti, Mara lo ha detto al termine della clip che ha raccontato la lunga amicizia che c’è tra lei e Shel Shapiro a lungo ospite fisso di “Domenica In” negli anni passati.

