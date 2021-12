Soffiata pericolosa ad “Amici”: Maria De Filippi si ha deciso di pronunciarsi sul nome della vincitrice. Lo scenario dissolve ogni dubbio.

Nel corso delle festività natalizie 2021 la storica trasmissione Mediaset di “Amici – Di Maria De Filippi” è riuscita a raggiungere un traguardo inatteso. Dopo aver segnato ottimi dati di share ed interazioni in rete nelle ultime ore, un ulteriore novità avrebbe attirato contemporaneamente i suoi telespettatori.

Un chiaro gesto di premura della sua conduttrice, e rivolto ad una sola delle concorrenti partecipanti alla ventesima edizione del seguitissimo talent show, ha infine dissipato ogni dubbio. Nelle settimane precedenti il pubblico di Canale 5 aveva già colto, seppur con frammentarietà, alcuni dei primi alert di uno spoiler sul tanto ambito primo posto. Ora, però, di fronte alla scoperta del nome non avrebbe potuto reagire con più meraviglia.

“Amici” : la vincitrice? E’ lei. Maria De Filippi si pronuncia – il gesto parla chiaro

I premurosi e materni atteggiamenti della conduttrice romana, pronti a simpatizzare per team e personalità frenate in parte da alcune problematiche, sono ormai ben noti ai telespettatori. Così come il suo incontestabile intuito nel saper riconoscere e scovare preziosi talenti. A seguito delle battaglie intraprese dalla ballerina e vincitrice nella passata edizione, Giulia Stabile, Maria ha quest’oggi dimostrato di fronte alle telecamere chi sarebbe la sua prediletta in quest’annualità .

Dopo quanto accaduto in queste ore con l’insegnante e coreografa milanese Alessandra Celentano, a prendere il posto della dolce metà di Sangiovanni potrebbe essere, con sempre maggiore certezza, la ballerina di origini brindisine: Cosmary Fasanelli.

Maria non sopporta le lacrime di Cosmary. E vuole a dimostrarlo a viso aperto. Perciò, senza batter ciglio, la conduttrice ha tenuto a prendere le difese della ballerina ventunenne. Con il fine di premiare, a scapito dell’aspra opinione, la sua forte determinazione. E riuscendo a smussare, al contempo, gli spigoli di un duro attacco da parte dell’integerrima insegnante. Infine, le sue parole di risposta, più di tutto, hanno lasciato intuire il verdetto ai presenti in studio. Quanto al pubblico da casa.

“Nella favola“, si pronuncia Maria con determinazione. E pronta ad alleviare la tristezza di Cosmary: “il brutto anatroccolo… Diventa cigno“. Dunque, secondo il parere di molti, la profezia sembrerebbe ormai essere stata compiuta.