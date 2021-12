Sabrina Salerno tutta di rosso sotto l’albero: l’ultimo scatto postato dalla showgirl ha mozzato il fiato ai fan. Non puoi assolutamente perdertelo!

L’esperienza di Sabrina Salerno a “Ballando con le Stelle” ha lasciato l’amaro in bocca alla bellissima showgirl. D’altronde, nonostante in molti l’avessero data per favorita, la cantante è riuscita ad aggiudicarsi solamente il terzo gradino del podio. Ciò nonostante, per l’ex concorrente sarà difficile dimenticare i mesi trascorsi in sala prove accanto a Samuel Peron.

La coppia, cosa che la giuria non aveva mancato di sottolineare, era riuscita ad instaurare un feeling incredibile, che ha permesso loro di dare vita ad esibizioni da mozzare il fiato. Complice la sensualità di Sabrina, di cui i suoi seguaci erano perfettamente a conoscenza. L’ultimo scatto apparso su Instagram, a questo proposito, è la prova dell’intramontabile fascino della Salerno!

Sabrina Salerno tutta di rosso sotto l’albero: “Verrei lì con te”. La FOTO sconvolge i fan

Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Il percorso di Sabrina Salerno a “Ballando con le Stelle” ha fatto invidia alla maggior parte dei suoi rivali nella gara. La concorrente, di puntata in puntata, dimostrava i propri progressi in sensazionali performances artistiche, che non mancavano di raccogliere gli elogi della giuria. Tutti, nella trasmissione di Rai 1, erano pazzi della sensualissima Sabrina.

La cantante, d’altronde, riscuote il medesimo successo anche all’interno delle piattaforme social. Il suo ultimo post, già cliccatissimo dai seguaci, la ritrae in una mise a dir poco sconvolgente. “A casa non ho ancora fatto l’albero… magari domani ci provo… Cercasi disperatamente assistenti!!“: questo l’annuncio che Sabrina ha lanciato tramite la didascalia.

Le tre foto che compongono la compilation, scattate davanti ad un gigantesco albero di Natale, immortalano l’ex ballerina in tutto il suo splendore. La maglia rossa, perfettamente a tema Vigilia, lascia trasparire il reggiseno sottostante, che valorizza in maniera sublime il décolleté mozzafiato della showgirl.

Ovviamente, i fan non potevano far a meno di rispondere all’appello. “Verrei lì con te“, “Lo farei io l’albero“, “Buona Vigilia“: queste le loro parole, di fronte ad una compilation destinata a racimolare il boom di likes.