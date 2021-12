“Qualcosa di unico”, Diletta Leotta, la FOTO sotto l’albero non è per deboli di cuore. Con lei qualcuno di speciale…

Diletta Leotta, gli auguri di Natale ai followers sono arrivati con una compilation strepitosa. Sotto l’albero, la conduttrice è irresistibile…

Il periodo natalizio, per Diletta Leotta, è stato teatro di avvenimenti senza dubbio sensazionali, che la conduttrice di Dazn non avrebbe mai immaginato di vivere in prima persona. Giornalista affermata e volto delle più svariate campagne pubblicitarie, la Leotta si è recentemente messa alla prova come attrice, dimostrando stoffa e talento da vendere.

“Chi ha incastrato Babbo Natale?”, disponibile in tutti i cinema d’Italia, è il titolo della pellicola che la vede tra gli interpreti, accanto ad Alessandro Siani e Christian De Sica. E proprio oggi, nel giorno di Natale, la Leotta ha pensato bene di fare gli auguri ai suoi seguaci tramite una compilation di scatti mozzafiato: la visuale non è per deboli di cuore!

Diletta Leotta, la FOTO sotto l’albero non è per deboli di cuore. Con lei qualcuno di speciale…

