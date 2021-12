“Vite al Limite”. Due fratelli patologicamente obesi e un destino crudele che si è accanito su di loro. Tracollo inevitabile

“Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la storia di Steven e Justin Assanti

“My 600 lb Life” è una docu-serie che mostra le lotte personali di individui patologicamente obesi nel loro percorso verso la perdita di peso e nel raggiungimento del traguardo di uno stile di vita più sano. In Italia il programma è noto con il titolo di “Vite al limite”, in onda sul canale 31, Real Time.

In ogni puntata, il famoso chirurgo bariatrico Younan Nowzaradan guida ogni paziente attraverso l’imposizione di una dieta sana, attività fisica e un intervento chirurgico di bypass gastrico. La trasmissione segue ogni individuo per la durata di 12 mesi e monitora successivamente ogni progresso. I fratelli Justin e Steven Assanti sono stati protagonisti del tredicesimo e quattordicesimo episodio della quinta stagione di “Vite al limite”. Scopriamo il loro destino.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine hanno fatto Justin e Steven Assanti

Sebbene siano fratelli, Steven e Justin Assanti non potrebbero essere due persone dal carattere così diverso. Originari entrambi di Cranston, nello stato del Rhode Island, sono apparsi nel tredicesimo e quattordicesimo episodio. Steven all’età di 33 anni aveva raggiunto un peso di 331 kg, mentre Justin a 27 anni pesava 274 kg.

Steven aveva una grave dipendenza da cibo e imponenti difficoltà a muoversi. Justin, nonostante avesse ostacoli minori rispetto al fratello, era comunque ad alto rischio a causa del suo peso eccessivo. Hanno avuto un’infanzia molto travagliata. La madre alcolizzata li trascurava per lunghi periodi di tempo e i suoi diversi compagni abusavano fisicamente di loro.

Anche il padre, spesso assente, non se ne prendeva cura. Tutto ciò ha scatenato dei traumi impressionanti. Entrambi hanno trovato nel cibo l’unica fonte di consolazione, causando dei seri problemi alimentari. Steven si è guadagnato una brutta reputazione all’interno dello show per via della sua testardaggine e dei violenti scoppi d’ira, restio a seguire le istruzioni del dottor Nowzaradan. É stato un paziente estremamente difficile per tutto il personale ospedaliero.

Anche il percorso di Justin non è stato particolarmente semplice; riluttante a partecipare allo show, soffriva di una grave ansia sociale. Mentre alla fine Steven è riuscito a seguire parzialmente le istruzioni di Nowzaradan (avendo come esito l’approvazione per un intervento di bypass gastrico) Justin, invece, non ha avuto lo stesso destino. Ha deciso di tornare a casa e la relazione tra i fratelli, già piuttosto controversa, è giunta a una rottura definitiva.

Sappiamo che Justin ha aperto un negozio in Rhode Island chiamato “Hobby Heaven”, crea e vende modellini in miniatura e fa live-streaming di giochi per sponsorizzare la sua attività. Steven, invece, ha sposato la sua ragazza Stephanie Sanger nel 2018, una massaggiatrice dell’Iowa.