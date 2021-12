Evitare i malanni grazie al metodo dell’immunonutrizione

Le influenze di stagione si possono prevenire anche a tavola, grazie all’immunonutrizione, il cibo può fare la differenza

Quello che mangiamo ha un effetto sul nostro corpo e può quindi aiutare anche il sistema immunitario a funzionare meglio. In questo modo l’organismo sarà meno soggetto ad attacchi virali. L’immunonutrizione è un metodo per prevenire i malanni, potenziando il sistema immunitario. L’approccio è totalmente alimentare.

Cibi benefici per l’immunonutrizione

Alcuni alimenti sono fondamentali nella nostra dieta per prevenire i malanni di stagione. Bisogna prediligere cibi nutrienti che sono anche immunomodulanti e antinfiammatori. Meglio dunque consumare alimenti che sono ricchi di arginina, acidi grassi e anche omega -3, che di solito si trovano nel pesce.

Esistono poi i micronutrienti che sono fondamentali per il funzionamento del sistema immunitario, come lo zinco, questo si trova nella carne, specialmente nel filetto e costata. Ma si può trovare anche in uova e cereali. Gli amminoacidi importanti per l’immunonutrizione invece sono la glutamina che è nel latte e i formaggi e anche l’arginina che invece è collocata nella carne.

Un’altro elemento importante è il resveratrolo, una molecola vegetale che ha proprietà antinfiammatorie, protegge l’organismo da patologie cardiovascolari. Si trova nella buccia d’uva, nei pinoli e anche negli anacardi. La vitamina C è come sempre molto importante, è un antiossidante e ha proprietà antivirali che aiutano durante l’influenza.

Per assicurarsi di averne sempre una giusta quantità in corpo, è meglio fare scorta di kiwi, agrumi e anche ortaggi vari e tanta frutta. Il cibo è dunque una fonte principale di nutrienti e componenti che curano le malattie e aiutano a prevenirle. Da sempre è consigliato di bere al mattino una buona spremuta d’arancia per fornire il corpo di vitamina C e rafforzare il sistema immunitario.

Un’alimentazione sana poi contribuisce a mantenere il corpo in buona salute sempre. Specialmente le verdure e la frutta sono molto importanti per l’organismo, aiutano a prevenire anche malattie serie. Anche i legumi e i cereali non sono da sottovalutare, hanno proprietà importanti e fanno molto bene.