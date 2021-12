Rosalinda Celentano ha lasciato tutti senza fiato con una confessione inaspettata. La rivelazione sbalorditiva riguarda due famose attrici.

Occhioni azzurri, talento e carisma innato. Rosalinda, figlia di Andriano Celentano e Claudia Fiori, ha seguito le orme dei genitori prendendo anche lei una strada artistica. Sorella minore di Rosita e Giacomo, ha esordito nel mondo della musica per poi passare a quello della recitazione. Lo scorso anno si è lanciata in una sfida televisiva, approdando a “Ballando con le Stelle”.

Un percorso costellato da traguardi che l’ha vista collaborare con innumerevoli personaggi dello spettacolo.

Una sua confessione inaspettata riguarda proprio due noti nomi appartenenti al settore della recitazione. Due donne con le quali avrebbe avuto una conoscenza molto intima: la figlia di Adriano non ha mai nascosto la sua omosessualità.

Rosalinda Celentano: confessione clamorosa

Al fascino di Rosalinda Celentano non avrebbero resistito due note attrici italiane. Un racconto condiviso dalla 53enne durante l’esperienza a “Ballando con le Stelle” a cui ha preso parte al fianco di un’altra donna con cui ha ballato sfidando le coppie in gara, scatenando diverse polemiche.

Durante la trasmissione sono emersi aspetti privati della sua vita. Dopo un lungo periodo di depressione infatti è stata colpita a 47 anni da una tragica malattia, portandola a dover affrontare anni difficili.

Inoltre non sono mancate rivelazioni sulla sfera amorosa. In particolare è venuto a galla il suo rapporto con Monica Bellucci, attrice da cui è sempre stata attratta fin da giovane. Tra le due non sarebbero mancati baci, anche se nel concreto non hanno mai avuto una storia d’amore, ma solo un’amicizia speciale.

Altra donna che ha rapito il suo cuore è stata Asia Argento con la quale avrebbe avuto anche effusioni in pubblico, catturando gli occhi dei passanti. Sguardi che per lei sono da parte di persone in realtà impaurite dall’amore.