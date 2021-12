Sembra una scena da film ma è successo davvero. Un cittadino tornato a casa dal supermercato ha fatto una scoperta disgustosa. Ecco cosa è successo

Fare la spesa dovrebbe essere un piccolo piacere che ci concediamo non solo per “sopravvivere” ma anche per dedicarci dei piccoli momenti di relax e godimento a tavola. Non sempre però è così, per chi non può permetterselo o anche per chi si ritrova a fare i conti con una spesa molto sospetta.

Gli acquisti, infatti, non vanno sempre a buon fine e quello che può succedere, a volte, è davvero disgustoso. È successo ad un signore di Catania che tornato a casa dal supermercato, nelle uova ha trovato qualcosa di davvero improponibile. Sembra incredibile ma è successo davvero.

Scoperta disgustosa dopo la spesa: il fatto

Si tratta di uova con sorpresa potremmo dire, quella che il signore di Catanina si è trovato davanti una volta tornato a casa dal supermercato. Peccato che non siano quelle di Pasqua. Il signore in questione nella sua borsa della spesa aveva inserito anche una confezione di uova fresche, forse solo nella presentazione.

Dall’esterno sembrava tutto ok ma quando la confezione di uova è stata aperta per essere utilizzata, la scoperta è stata scioccante. Il consumatore è rimasto senza parole e ha denunciato il fatto alle autorità con il conseguente intervento dei Nas. Le sue uova erano, infatti, piene di larve e insetti. Disgusto totale davanti a questa scena che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web.

Scattate le indagini del caso, i Nas hanno sequestrato oltre 700 confezioni delle stesse uova e tramite l’intervento del personale medico-veterinario dell’Asp, l’esercizio commerciale che vendeva le uova è stato subito chiudo ed il proprietario denunciato.

È stato scoperto, inoltre, che non era nemmeno la prima volta che in questo supermercato avveniva una cosa del genere con clienti che hanno reclamato. Certo a volte possono capitare degli acquisti poco fortunati ma questo delle uova ha davvero dell’incredibile.