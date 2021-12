Esistono città meravigliose che non tutti conoscono, sono piccole ma davvero ricche di storia e tanta bellezza

Siamo abituati a pensare al termine città come indice di grande e di metropoli. Quando si dice questa parola si pensa a Milano, Roma e anche Firenze. Città grandi e imponenti che hanno scritto la storia di un paese. Tuttavia esistono città piccolissime e nascoste, che hanno un fascino impressionante. Scopriamo quali sono.

Le città più piccole ma magnifiche e ricche di storia

Normalmente le città vengono nominate tali in base alle dimensioni e alla densità della popolazione, oltre che all’importanza storica. Tuttavia esistono città piccole ma dal grande cuore e storia. Il primo esempio è Hum in Croazia. Una cittadina talmente piccola da essere stata caratterizzata come la più piccola al mondo.

Nonostante la sua statura, è un luogo magnifico dal panorama mozzafiato. Conta 30 abitanti in totale. Abbiamo poi Adamstown nelle Pitcairn Islands in Inghilterra. Dovrebbe essere la capitale meno popolata del mondo. Si tratta dell’unico insediamento in un angolo delle isole del Pacifico meridionale. Gli abitanti sono 50.

Le isole sono abitate dai discendenti degli ammutinati della nave HMS Bounty attraccata 1790. Passiamo a Belgio, dove andiamo a Durbuy, un insediamento medievale piccolissimo. Diventa città nel 1331 grazie a re Giovanni di Boemia, i residenti sono 400. Torniamo in Italia, la Città del Vaticano è circondata da Roma ed è grande 0,44 km quadrati.

È la sede della Chiesa cattolica romana, nonché casa del Papa insieme ad altri 800 abitanti. Valletta, Malta una piccola città dall’architettura barocca è la capitale maltese e nel 1980 è stata dichiarata patrimonio mondiale dell’UNESCO. Conta 6.000 abitanti. A Londra poi c’è la City of London, che è una vera e propria città all’interno di un’altra città.

Si dispone in 2,9 km quadrati, conserva lo status di città sin dal Medioevo. Ha anche le proprie forze di polizia. Sempre tornando in Italia abbiamo poi San Marino, la città è situata su una montagna al confine con l’Emilia-Romagna e le Marche. Conta 4.000 persone e si estende per 7,09 km.

In Portogallo c’è l’arcipelago delle Azzorre che ha diverse isole tra cui Horta che è la capitale dell’isola Faial e ha 7.000 abitanti. Anche ai Caraibi c’è una delle città più piccole del mondo, si chiama Castries a Saint Lucia. Una capitale isolana e vivace. La popolazione arriva a 22.110 abitanti.