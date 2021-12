Belen, gravissime accuse da Nina Moric. Il figlio Carlos: “Non credetele”

Nina Moric accuse Belen Rodriguez mettendo in mezzo suo figlio Carlos Maria Corona: il ragazzo decide di rompere il silenzio e dire tutta la verità sui social

Il triangolo Nina Moric, Fabrizio Corona e Belen Rodriguez non smetterà mai di creare gossip. Sembrava essere tutto archiviato, oramai i tre hanno intrapreso due strade completamente differenti, ma Nina e Fabrizio saranno uniti per sempre dal figlio che hanno avuto insieme: Carlos Maria Corona. Belen sembrava oramai esclusa per sempre da questa equazione, invece sul profilo Instagram di Nina nelle ultime ore sono comparse delle storie che hanno allarmato tutti: la modella ha fatto delle accuse gravissime a Belen Rodriguez.

Nina Moric spietata contro Belen: interviene Carlos Maria

Nina, infatti, ha pubblicato una conversazione avuta con suo figlio su Whatsapp. E, in un attimo, si ritrova a sganciare una bomba terribile. Nella chat, Carlos rivela a sua madre di aver incontrato Belen il 23 dicembre, che lei ha provato a farlo fumare e poi a baciarlo. “Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23/12… sei una madre!”.

Delle accuse davvero fortissime, che sono state smentite prontamente e a gran sorpresa proprio da Carlos stesso. Il ragazzo infatti ha registrato delle storie su Instagram per raccontare che sua madre ha inventato tutto, che quanto dichiarato è stato solo frutto della sua immaginazione. Un gesto fortissimo, considerando che è andato contro la sua stessa madre per difendere Belen da queste insinuazioni così pesanti: “Lei è una madre e non mi avrebbe mai fatto una cosa del genere“.

Al momento né Belen né Corona sono intervenuti sulla questione: i due hanno preferito stare in silenzio e non alimentare questa polemica diventata già virale in pochi minuti.