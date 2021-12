Morto Desmond Tutu: l’icona anti-apartheid si spegne a 90 anni

L’arcivescovo, Nobel per la Pace, si è spento all’età di 90 anni: Desmond Tutu fu un simbolo nella lotta contro l’apartheid.

Si è spento all’età di 90 anni Desmond Tutu: lo ha riferito la presidenza del Sudafrica questa domenica 26 dicembre. L’arcivescovo emerito sudafricano, premio Nobel per la pace, è stato una grande icona anti-apartheid. Veterano della lotta del Sudafrica contro il governo della minoranza bianca, Desmond Tutu è ricordato come la coscienza morale del Sudafrica; il grande riconciliatore di una nazione divisa da decenni di politica razzista.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Incendio a bordo di un traghetto su un fiume: almeno 38 morti

Desmond Tutu: amico di lunga data di Nelson Mandela

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Desmond Tutu (@desmondtutu)

NON PERDERTI ANCHE >>> Tensione Russia-Ucraina, Putin: inaccettabile l’;espansione a est della NATO

“Con la scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu si apre un nuovo capitolo di lutto nell’addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato. – così lo ha salutato il presidente Cyril Ramaphosa – [Desmond Tutu si è] distinto come un campione non settario e inclusivo dei diritti umani universali.” Nel comunicato ufficiale la presidenza non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause della sua morte, tuttavia è noto che a Tutu era stato diagnosticato un cancro alla prostata verso fine degli anni ’90. L’arcivescovo era malato da tempo e negli ultimi anni era stato ricoverato per curare le infezioni.

La triste notizia è stata confermata dalla dottoressa Ramphela Mamphele, presidente ad interim dell’Arcivescovo Desmond Tutu IP Trust e coordinatore dell’ufficio dell’arcivescovo. in una dichiarazione a nome della famiglia Tutu: “Alla fine, all’età di 90 anni, Desmond Tutu è morto pacificamente all’Oasis Frail Care Center di Cape Town questa mattina.”

Tra le date più importanti per Desmond Tutu c’è il 1984, data del Premio Nobel per la pace per la sua opposizione non violenta all’apartheid; regime che vide terminare 10 anni dopo. A capo della Commissione per la verità e la riconciliazione, Demond Tutu ha deciso di continuare la lotta portando alla luce le atrocità commesse durante il periodo di segregazione. All’arcivescovo sono riconosciute anche numerose marce e campagne per porre fine all’apartheid dai gradini di San Giorgio, in seguito divenuta celebre come “Cattedrale del popolo”, nonché un potente simbolo della democrazia.

Desmond Tutu è stato un amico di lunga data di Nelson Mandela e per un periodo ha abitato nella stessa via della cittadina sudafricana di Soweto, Vilakazi Street, l’unica al mondo ad ospitare due vincitori del premio Nobel per la pace.