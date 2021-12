Benessere e salute: 10 alimenti contro l’ipertensione arteriosa

Soffri di pressione alta? Ecco una lista di alimenti da seguire per dare una mano alla regolazione della pressione arteriosa.

Se soffri di pressione arteriosa gli esperti ti avranno sicuramente consigliato di seguire uno stile di vita sano, movimentato; sempre accompagnato da una dieta equilibrata. Oltre a stress e altri fattori esteri, l’ipertensione può risultare da cattive abitudini a tavola. Per agevolare il corretto funzionamento dell’organismo è bene tenere sotto controllo il proprio regime alimentare (pochi grassi, poco sale e poco zucchero). Scopriamo insieme 10 alimenti che aiutano a regolare la pressione sanguigna. Il rimedio è, come sempre, pronto in tavola.

Pressione alta: 10 alimenti da consumare con regolarità

broccoli: ottimo da alimento contro l’ipertensione. Proprio come la frutta e la restandte verdura, i broccoli aiutano la regolazione della pressione sanguigna grazie al trio calcio, magnesio e potassio. Ricche fonti di flavonoidi, i broccoli proteggono l’organismo da malattie coronariche.

aglio: l'aglio è il rimedio naturale anti-ipertensione più conosciuto al mondo. Riduce i livelli di colesterolo cattivo e agisce contro l'aterosclerosi.

patata dolce: la sua ricchezza in potassio, magnesio e calcio fa della patata dolce un ottimo alimento contro l'ipertensione. Le sue proprietà sono dovute al suo basso indice glicemico, il più basso tra i prodotti alimentari amidacei, che rende la patata dolce una buona fonte di energia.

yogurt: anche lo yogurt conta numerosi benefici contro l'ipertensione. Secondo uno studio, questo alimento aiuterebbe a ridurre il rischio di ipertensione al 31% grazie alle sue ingenti quantità di calcio. Meglio se con probiotici.

mandorle: anche qui, potassio, magnesio e acidi grassi insaturi: il cocktail perfetto contro l'ipertensione. Oltre a ridurre il colesterolo, le mandorle aiutano ad abbassare la pressione

cacao: i flavonoidi in esso contenuti aiutano ad affrontare al meglio lo stress e, di conseguenza, a prevenire ipertensione e malattie cardiovascolari.

curcuma: questa magica polverina, soprannominata "zafferano indiano, è l'ideale per abbassare la pressione. Con proprietà anticoagulanti e antinfiammatorie, la curcuma aiuta a prevenire alcuni tipi di tumori e altre malatttie cardiovascolari.

banane: la banana è ottima per abbassare la pressione grazie all'incredibile trio tutto a favore del sistema cardiovascolare: magnesio, potassio e calcio. Oltre alle fibre, la banana apporta una notevole quantità di antiossidanti e vitamine B e C: l'energia che ti serve per affrontare la giornata!