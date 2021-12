Molti li detestano e preferiscono gettarli direttamente nel cestino. In verità i semini d’uva celano diverse sorprese tutte a favore della salute.

Molti li disprezzano, altri li detestano: spesso il loro destino è il cestino. Generalmente sottovalutati, i semini d’uva sono in realtà ottime fonti con proprietà e sorprese inaspettate per la salute e il corretto funzionamento del nostro organismo. Scopriamo 5 incredibili benefici di queste piccole sostanze miracolose. La salute è, come sempre, pronta in tavola.

Uva a tavola: 5 benefici miracolosi dei semini d’uva

migliorano la vista: ottimi per gli occhi grazie alle loro spiccate proprietà terapeutiche, i semini d’uva sono particolarmente indicati per preservare la vista; mantenuta in salute specialmente grazie alla vitamina E, che aiuta a combattere stress, stanchezza e altre malattie oculari.

un altro motivo in più per non gettarli e mangiarli più volentieri. I semini d’uva sono fedeli alleati della pressione sanguigna. Il loro consumo abbassa la pressione sanguigna e aiuta a prevenire vene varicose, problemi cardiaci e altre malattie cardiovascolari. Prevengono alcuni tipi di cancro: come accennato in precedenza, i semini d’uva sono un ottimo toccasana per il nostro organismo. La loro consumazione aiuta anche a prevenire alcune forme tumorali e diversi tipi di cancro; tra questi più di tutti quello della pelle. Grazie al reveratrolo, i semini d’uva aiutano a combattere i radicali liberi, principali responsabili del deterioramento e invecchiamento cellulare