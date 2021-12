Eddie Murphy. Dopo quasi 40 anni c’è riuscito ancora una volta. Il risultato pazzesco che nessuno poteva prevedere

Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 24 Dicembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 24 Dicembre 2021, sera della vigilia? Quali sono stati i dati di ascolto?

Su Rai Uno è andato in onda il film documentario “Ailo – Un’avventura tra i ghiacci”di Guillaume Maidatchevsky. Rai Due trasmesso il film romantico natalizio “Il mio valzer di Natale”, con Lacey Chabert, Will Kemp, Katrina Reynolds. Su Rai Tre lo show “Il meglio del 43mo Festival del Circo di Montecarlo”.

Canale 5 ha allietato il suo pubblico l’evento “Concerto di Natale” dall’Auditorium della Conciliazione con Federica Panicucci. Su Italia 1 è andato in onda l’immancabile classicone di Natale “Una Poltrona Per Due” con Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Don Ameche, Ralph Bellamy. Su Rete Quattro la commedia romantica “L’amore non va in vacanza” con un cast stellare: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black.

Ascolti tv del 24 Dicembre 2021: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore di ascolti della serata del 24 Dicembre 2021 è il film “Una Poltrona per due” (1983) su Italia 1 con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Dopo 38 anni è ancora oggi la scelta preferita degli italiani per la notte della Vigilia. Ha interessato 2.459.000 spettatori pari al 14.6% di share.

Al secondo posto un altro programma Mediaset. Il “Concerto di Natale” con Federica Panicucci totalizza 2.168.000 spettatori pari al 14.7% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Rai 1: “Ailo – Un’Avventura tra i Ghiacci” – 1.250.000 spettatori pari al 7.4% di share

Rai Due: “Il mio valzer di Natale” – 916.000 spettatori pari al 5.1% di share.

Rete Quattro: “L’amore non va in vacanza” – 555.000 spettatori con il 3.4% di share.

Nove: “I Migliori Fratelli di Crozza” – 466.000 spettatori (2.7% di share).

La7: “Insonnia d’Amore” – 233.000 spettatori con uno share dell’1.4%.

Rai3: “Il meglio del 43mo Festival del Circo di Montecarlo” – 912.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%

Tv8 : “Il Disegno di Natale″ – 138.000 spettatori pari allo 0.8% di share.

Stasera vedremo su Rai Uno “Stanotte a Napoli”, documentario con Alberto Angela. Su Canale 5 il talent show “All Together Now – Kids” con Michelle Hunziker.