“Amici 21”, le notizie che i fan speravano di ricevere: rivelati i primi dettagli

Diffuse le prime notizie riguardo al serale di “Amici”: i fan del talent condotto da Maria De Filippi esultano per i dettagli emersi. Scopriamo di cosa si tratta

Giunto alla sua ventunesima edizione il talent Amici continua a macinare successi e a rappresentare un programma cardine di Canale 5. L’appuntamento settimanale, spostato quest’anno alla domenica, incolla allo schermo milioni di telespettatori che seguono con passione il percorso degli allievi della scuola. La classe di questa edizione potrebbe subire ancora delle modifiche, ma non per molto. Come da tradizione ci si avvicina infatti alla fase serale della trasmissione, che porterà i talenti di questa edizione a giocarsi la vittoria finale. Ecco le prime indiscrezioni a riguardo.

Il serale di Amici: c’è la data d’inizio. Tutti i dettagli sulla fase finale del talent

Sebbene la ventunesima edizione sia iniziata alcuni mesi in anticipo rispetto agli anni passati, la fase del serale non subirà un grosso cambiamento rispetto alle tempistiche conosciute. Il palinsesto di Canale 5 di inizio 2022 prevede prima il ritorno di un altro programma cult di Maria De Filippi e amatissimo dal pubblico, C’è Posta Per Te.

Per il serale di Amici i telespettatori dovranno attendere la primavera. Stando alle prime indiscrezioni diffuse dagli account news legati al talent, la fase finale dovrebbe iniziare sabato 19 marzo. Sarà quindi ancora una volta affidato a Maria De Filippi l’incarico di occupare il sabato sera della rete principale di Mediaset per buona parte dell’anno.

Al rientro dallo stop natalizio gli allievi della scuola inizieranno a essere valutati in maniera ancora più scrupolosa dai professori, che dovranno scegliere chi portare al serale con loro. Un’altra notizia condivisa riguarda proprio quest’ultimi, gli insegnanti che nella seconda fase del programma rivestiranno i ruoli di “direttori artistici” delle squadre.

Anche quest’anno i team saranno tre e mentre sembra essere nuovamente confermato il duo formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, si dividono Anna Pettinelli e Veronica Peparini che lo scorso anno avevano guidato insieme la squadra della vincitrice, Giulia Stabile.

Anna Pettinelli risulterebbe in coppia con Raimondo Todaro mentre Veronica Peparini con Lorella Cuccarini, che per questa edizione è passata alla cattedra di canto.

Per scoprire se queste indiscrezioni saranno confermate o meno dovremo attendere la ripresa del programma. Nel frattempo il serale si avvicina e con esso si scatena anche l’entusiasmo dei fan. Chi dei ragazzi sarà ammesso alla fase finale?