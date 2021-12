Ornella Vanoni si scaglia contro due personaggi noti: “No come loro”

Da qualche ora è diventato virale il commento su Twitter di Ornella Vanoni che ha detto la sua su personaggi molto noti negli ultimi tempi

Ornella Vanoni è una dei personaggi più noti della televisione e spettacolo italiani che con la sua eleganza e classe si è fatta conoscere dal pubblico ed ha conquistato milioni di persone con oil suo talento. E’ una cantante che ancora oggi non perde occasione di farsi notare con nuovi brani e collaborazioni che la rendono ancora una tra le più seguite.

Alla sua età non si tira indietro e non lascia nulla al caso, così dice la sua riguardo ad ogni cosa. Un commento su Twitter ha lasciato tutti senza parole.

Ornella Vanoni, il suo commento su Twitter

Nonostante gli anni, Ornella Vanoni è molto attiva sui social dove non perde occasione di dire la sua su molti argomenti. Proprio in questi giorni un suo commento scritto su Twitter ha fatto il giro del web ed ha fatto divertire chiunque lo abbia letto.

Non si è tirata indietro neanche questa volta e con rispetto e educazione ha commentato sotto ad un post riguardante una famiglia numerosa. Così ha scritto: “Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis”.

Non ha azzeccato il nome ma il concetto è arrivato dritto e chiaro a tutti, a quanto pare la Vanoni non ama la famiglia dei Ferragnez e sembra che la reputi finta e sempre pronta a mettersi in mostra.

Ma qualcuno potrebbe rispondere alla cantante che Chiara Ferragni e Fedez sono ormai i genitori più seguiti e amati dal web, ciò che fanno è spesso dovuto al lavoro.

C’è chi però dà ragione alla Vanoni e su Twitter posta commenti come: “Quel desiderio irrefrenabile di fare serata con Ornella ancora di più dopo questo tweet” o ancora “Volo per il nome involontariamente (?) storpiato come una twitterina polemica qualunque”.