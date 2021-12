Solo felicità per Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, la coppia non sta più nella pelle, la felicità è palpabile.

Un regalo di Natale inaspettato per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, la famiglia finalmente si allarga e tutti sono felicissimi. Silvia e Silvio sono una delle coppie più belle e longeve della televisione, non si sono mai sposati in quanto hanno deciso di scegliersi ogni giorno per volere e non per contratto, il loro amore emoziona milioni di fan, che li seguono con molta attenzione.

Il magnate di Finvest e a conduttrice di “Verissimo” hanno dato alla luce due figli, Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina nata nel 2015. Oggi una lieta notizia sta emozionando tutti, la gioia è palpabile e niente potrà rovinare questo momento.

Che gioia per la Toffanin e Berlusconi, la notizia allieta gli animi

La bella e brava Silvia Toffanin ha esordito in televisione a cavallo tra gli anni ’90/2000 come letterina nel programma condotto da Gerry Scotti, “Passa Parola”. Nel corso della sua carriera conosce e si innamora del padrone di casa Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’omonimo fondatore di Forza Italia, Cav. Silvio Berlusconi.

Silvia oggi è la conduttrice di “Verissimo”, in onda due volte alla settimana su Canale 5, il pubblico la ama per la sua empatia, la sua sensibilità, il suo altruismo. Oggi il suo pubblico gioisce con lei e con il padre dei suoi figli Pier Silvio.

Molte cose cambieranno, la famiglia è in crescita e tutti sono felicissimi di vivere questi momenti inaspettati. L’amore tra Silvia e Pier Silvio dura da oltre 22 anni, si sono conosciuti dopo una partita del Milan ed immediatamente sono stati travolti dalla passione. L’amore che provano l’uno per l’altra si è moltiplicato nel tempo ed oggi ha raggiunto i massimi livelli.

Com’è noto è nata Olivia, la figlia di Lucrezia Vittoria Berlusconi, quest’ultima è nata da una passata relazione di Pier Silvio con l’ex modella Emanuela Mussida. Berlusconi quindi è diventato nonno, la piccola è nata 8 mesi fa ma la notizia è trapelata soltanto ora grazie al settimanale Chi. Silvia è al settimo cielo ed è felice per il suo compagno che è diventato nonno per la prima volta.