Chi soffre di colesterolo alto deve per forza rinunciare ad alcuni alimenti gustosi, tuttavia ce ne sono alcuni che si possono mangiare senza rischi

Esistono vari formaggi che non alzano affatto i livelli di colesterolo cattivo nel corpo, e anzi aumentano quello buono. Questa è un’ottima notizia per chi soffre di colesterolo alto e ama i formaggi. L’importante è introdurre questi formaggi in una dieta equilibrata. Gli eccessi non vanno mai bene, neppure in alimenti che sono benefici per il corpo.

I 7 formaggi che si possono mangiare con il colesterolo alto

Chi soffre di colesterolo alto deve per forza tenere i valori equilibrati. Molti cibi purtroppo agiscono contro il colesterolo, aumentandolo pericolosamente e creando un terreno fertile per malattie cardiovascolari. Il formaggio è uno di questi, tuttavia non è necessario bandirlo del tutto. Si può mangiare con moderazione, ma solo alcuni tipi.

La crescenza ad esempio è uno dei formaggi con meno colesterolo, ne contiene 53 mg per ogni 100 grammi. Può essere utilizzata in molte ricette. La feta è sulla stessa lunghezza d’onda, si tratta di un formaggio greco magro. Si può utilizzare per preparare insalate fresche. Contiene 68 mg di colesterolo ogni 100 grammi. Ha molti minerali come il calcio e il fosforo e anche il sodio. Pertanto non va bene per chi soffre di pressione alta.

Un’altro formaggio adatto a chi ha il colesterolo alto è la ricotta che contiene 51 mg di colesterolo ogni 100 grammi. Si tratta di uno dei migliori formaggi magri che ci sia, perché è povera di lipidi e contiene tante proteine, minerali e anche vitamine. Arriviamo al gorgonzola, tutti pensano che sia un formaggio dannoso perché molto grasso, ma invece non lo è più di tanto.

Contiene 70 gr di colesterolo per ogni 100 grammi. Può essere quindi consumato in quantità moderata in una dieta sana ed equilibrata. La mozzarella poi è ricca di minerali e vitamine. Contiene 46 mg di colesterolo in ogni 100 grammi.

Si può mangiare due volte a settimana perché ha un’apporto calorico abbastanza alto. Il parmigiano reggiano viene considerato il formaggio più salutare, è ricco di minerali come zinco e ferro e vitamine A e B.

Contiene però 88 mg di colesterolo ogni 100 grammi, pertanto bisogna consumarlo con moderazione. Può esserne mangiato massimo un pezzettino a settimana. Arriviamo in fine ai fiocchi di latte che sono tra i formaggi magri d’eccellenza. Contengono solamente 17 mg di colesterolo ogni 100 grammi. Contengono pochi grassi, dal 3 al 5%.