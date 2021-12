Ambra Angiolini protagonista al fianco di Ilary Blasi. Notizia clamorosa

Voci sempre più insistenti vogliono che la ex di Allegri presto sarà il volto di un noto programma condotto dalla collega Ilary. Vediamo di che si tratta.

Le ultime settimane per Ambra Angiolini non sono state certo semplici, la fine della storia con Massimiliano Allegri e il tradimento “premiato” con il tapiro d’oro sono stati un vero e proprio smacco per lei che si è vista così umiliata come donna e madre.

La lontananza forzata dai riflettori però le sta facendo bene e le foto postate durante questo natale con la famiglia e la figlia più grande Jolanda sono un inno all’amore che sa riprendersi il suo posto nonostante tutto.

Mentre nella sua vita ci sono stati grandi scombussolamenti, sembra però che sul piano lavorativo il 2022 riserbi una grande sorpresa che le ha riservato l’amica e collega Ilary Blasi.

Ambra e Ilary insieme, le indiscrezioni sono chiarissime…

Il 2022 sarebbe l’anno della svolta professionale per la bella Ambra che, secondo quanto riferito da Gabriele Parpiglia nella sua pagina “Casa CHI – Le chicche di Parpiglia” visibili su Mediaset Play, ha svelato che presto la speaker ed ex di “Non è la Rai” potrebbe debuttare su Canale 5.

“Il sogno di Ilary Blasi si chiama Ambra Angiolini. Non mi chiedete il ruolo o cosa farà, il suo sogno è questo“. Queste le parole del giornalista che ha ammesso che nella prossima edizione di aprile de “L’Isola dei Famosi” con buona probabilità ci sarà anche Ambra, anche se al momento non si sa se come opinionista in studio o inviata sull’Isola al posto di Massimiliano Rosolino.

Sarebbe un gran bel colpo per lei e la sua popolarità, ma anche un modo per rimettersi in carreggiata dopo le recenti batoste personali.

Sempre Parpiglia ha ammesso che nella prossima stagione del reality tra i concorrenti invece potrebbe esserci Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, Luigi Oliva, ex fidanzato di Pamela Prati, ma anche Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi.