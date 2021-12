“Siete fantastiche, uniche” Le Donatella, bellissime sulla neve per uno spettacolo in perfetto stile Provvedi – VIDEO 

Le Donatella, video esilarante per le gemelle più belle della televisione italiana. Pioggia di commenti e like.

Sono le gemelle più belle, spiritose e autentiche della televisione italiana: Le Donatella. Giulia e Silvia Provvedi infatti sono sempre molto richieste e cercate sui social dove sono delle vere e proprie regine social. Qual è il loro segreto? Sicuramente il loro essere carismatiche.

Parlano chiaramente i loro post, sempre diversi, innovativi e mai banali, raccontano con assoluta leggerezza e tanta ironia la vita di tutti i giorni che un po’ ci accomunano. Danno voce insomma a tutti noi condividendo pensieri collettivi, come il video delle influencer in cui promanano un ideale di bellezza naturale e poi sono le prime a ritoccarsi le foto, insomma il duo musicale non risparmia proprio nessuno.

Le Donatella, il VIDEO di buon auspicio per il nuovo anno non mai è stato così esilarante

Le gemelle Provvedi – come si evince dalla copiose storie fedelmente riportate – si trovano sulla neve per una giornata dedicata sulla neve. Momenti esilaranti e che fanno sbellicare dalle risate, le sorelle sono autentiche, bellissime e come saggiamente qualcuno scritto “Siete fantastiche, uniche”.

Ancora una volta condividono un momento goliardico condiviso con amici, tra cui Francesco Sole. La sfida non è a a chi scia meglio ma alle cadute più epiche anche se forse quella che merita il primo posto è sicuramente quella di Giulia che riportano appunto come post. La sorella intende mandare un messaggio di buon auspicio per il nuovo anno e scongiurando quello che ormai sta per concludersi, con tanto di dito medio.

Inizia l’impresa sulla neve: dopo un momento di incertezza, prende l’inevitabile rincorsa e anziché frenare finisce a terra davanti agli occhi della sorella e degli amici che insieme ridono.

Tra le storie anche la dedica a Nina Zilli, la celebre cantante che si dichiara triste e molto affranta per non essere lì a Fanano. L’artista infatti doveva esibirsi ma a causa del nuovo DPCM del 23 dicembre non le è stato possibile.