“Troppe emozioni”, Emma condivide la gioia più grande: “Il ritorno”

Emma è già tornata al lavoro e ha voluto condividere con i suoi fan le emozioni che sta vivendo in queste ore. Lo ha fatto pubblicando alcuni scatti inediti

Giusto il tempo di trascorrere le festività con la sua famiglia per poi correre nuovamente al lavoro. Emma Marrone non sembra fermarsi mai e dopo aver concluso la sua esperienza a X Factor si è catapultata in una nuova avventura, questa volta sul set di un progetto cinematografico. Continua la carriera da attrice dell’artista che dopo aver debuttato in “Gli anni più belli“, film di Gabriele Muccino, ha preso parte anche alla serie tv “A casa tutti bene“, diretta dallo stesso regista. Ora per lei è giunta una nuova sfida.

Sul set de “Il ritorno”, le forti emozioni di Emma condivise con i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Undicesimo giorno di riprese per Emma che si trova attualmente sul set del film “Il ritorno“, diretto da Stefano Chiantini. L’artista interpreterà Teresa, la protagonista, della quale cercherà di raccontare tutte le sfaccettature. Per l’occasione ha modificato anche il suo look, tagliando drasticamente i capelli. Una nuova avventura per lei che sembra aver trovato nella recitazione un’altra grande passione, che viaggia parallelamente alla musica.

Dopo il Natale passato in famiglia l’artista è tornata immediatamente al lavoro e questa mattina ha condiviso tramite il suo profilo Instagram alcuni scatti provenienti dal set. “Troppe emozioni, troppe“, ha scritto insieme all’immagine di una macchina da presa. Poi una foto scattata alle sette del mattino che la vede già pronta a iniziare le riprese del film.

Emma non ha mai fatto mistero quanto sia speciale per lei ritrovarsi sul set e dar vita a nuovi personaggi. Le emozioni provate sono molte e ama condividerle con i suoi fan che seguono con dedizione i suoi progetti lavorativi.

Per l’artista l’anno si conclude nel migliore dei modi e il 2022 si aprirà con altrettanta emozione. Emma tornerà infatti in gara sul palco del Festival di Sanremo, dieci anni dopo la sua vittoria, con il brano “Ogni volta è così“.

Un periodo davvero ricco per lei, fatto di grandi opportunità lavorative e soddisfazioni personali.