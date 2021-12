Le Donatella lasciano i fan senza parole, la dichiarazione su Tik Tok è molto intima, chi l’avrebbe mai detto, nel video la verità sulla faccenda.

Divertenti, estroverse, senza peli sulla lingua, Le Donatella sono tanta roba! Il pubblico da casa le adora e sui social spopolano per la loro semplicità che tende a scardinare stereotipi di bellezza e perfezione.

Si mostrano in tutti i modi, disordinate con la pancetta, senza trucco ed anche super preparate con lingerie da arresto cardiocircolatorio, a loro non importa quel che pensa la gente, a loro non importa apparire, le gemelle puntano ad essere sempre e comunque.

Il loro spirito indomabile è la loro forza, davvero non si può fare a meno de Le Donatella. Su Tik Tok ne hanno combinata un’altra, una dichiarazione fatta a cuore aperto che ha smosso l’animo dei fan.

“Ho provato il vibratore ma non sentivo nulla” , la piattaforma digitale si paralizza

Il video postato su Tik Tok è esilarante, in pochi minuti è stato condiviso da mezzo mondo, milioni sono i commenti che affermano o smentiscono la confessione in diretta di una delle due gemelle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rino Gaetano e quella strana malinconia che si portava dentro: “Questo lo aveva spinto a…”

Dal video è possibile notare come l’argomento sia il piacere, la diatriba è sui giochini erotici, vibratori/ovetti e sul piacere dato da un organo di carne. Tutta la conversazione ha scosso e sorpreso un po’ tutti: “Che me ne faccio un un pen* finto quando posso avere quello vero?… Un coso che ondeggia non fa per me, l’ovetto poi…no comment”, il succo della dichiarazione è questo.

I commenti sono milioni, in tantissime hanno sottolineato la veridicità della costatazione, altre invece hanno consigliato di usarne più di uno per avere il massimo del piacere. Insomma la conversazione a tratti è degenerata ed è diventata vietata ai minori di 18 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elisa Isoardi racconta il tumore, non lo aveva mai detto a nessuno: è stato orribile

Le Donatella hanno colpito ancora, la loro franchezza è disarmante, senza peli sulla lingua hanno tirato fuori un taboo. Purtroppo il sess* ed il piacere fisico sono argomenti che a cavallo del 2022 imbarazzano milioni di persone e la cosa non dovrebbe dal momento che è tutto perfettamente naturale.