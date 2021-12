“Un Posto al Sole”, ritorno di fiamma: la coppia che non ti aspettavi più

Un Posto al Sole: mancano pochi giorni alla fine dell’anno e le anticipazioni parlano chiaro. Nei prossimi episodi vedremo riavvicinarsi due protagonisti inaspettati

La famiglia Graziani è senza dubbio la protagonista di queste ultime puntate di Un Posto al Sole. Di recente sono successe diverse cose inaspettate: Michele e Silvia si sono lasciati ufficialmente e lui è andato a vivere a Milano dove ha trovato un nuovo rapporto. Rossella ha un rapporto pessimo con sua madre al momento e si sta concentrando sul suo lavoro e sulla sua nuova relazione con Riccardo. I due hanno trascorso il Natale insieme a Bolzano, ma una donna ha interrotto il loro idillio d’amore e Rossella è tornata a casa più scoraggiata che mai.

Un Posto al Sole, è finita tra Rossella e Riccardo?

Rossella non sta vivendo un bellissimo periodo, tra i suoi problemi familiari e quelli amorosi. Anche Patrizio, il suo ex fidanzato, è nella stessa barca. Il giovane chef infatti si è lasciato da poco con Clara, che ha deciso di interrompere la loro relazione perché ha capito di non essere innamorata di lui e di non essere per niente pronta a realizzare dei progetti insieme a lui.

Rossella, allo stesso modo, si sente presa in giro da Riccardo da cui era molto presa. Alla fine di tutto, si ritroveranno a consolarsi insieme a vicenda, in compagnia di una bottiglia di vino. Sarà proprio qualche bicchiere di troppo a far perdere le loro inibizioni e farli unire in un inaspettato momento di passione.

I due erano tornati insieme proprio l’anno scorso e si sono lasciati quando Patrizio l’ha tradita con Clara. Questo ennesimo ritorno spiazzerà totalmente i fans della soap opera.