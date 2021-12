“Gf Vip”, la concorrente ha un crollo in diretta: “Il giorno più brutto della mia vita”. Signorini è in lacrime

“Gf Vip”, Alfonso Signorini tira le somme del Natale dei vip e non manca di commuoversi: il racconto di Katia Ricciarelli ha spezzato il cuore del conduttore

Lo spirito del Natale ha sicuramente contribuito ad allentare le tensioni tra i vipponi del “Grande Fratello“, che hanno messo da parte i dissapori per trasmettere al pubblico un’atmosfera quanto più serena possibile. I concorrenti, in occasione delle festività, hanno anche ricevuto i videomessaggi dei loro affetti più cari. Figli, fidanzati, amici, genitori: tutti si sono spesi in parole di apprezzamento e in elogi nei confronti degli acclamati gieffini.

Una concorrente, tuttavia, non è stata in grado di accogliere lo spirito del Natale come i followers si sarebbero augurati. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli, che proprio nel giorno più atteso dell’anno ha dovuto affrontare un crollo emotivo. Alfonso Signorini, in apertura di puntata, ha voluto chiacchierare proprio con la nota soprano. La confessione fatta dalla concorrente ha fatto scoppiare in lacrime persino il conduttore.

“Gf Vip”, Katia Ricciarelli lo confessa in diretta: “Il giorno più brutto della mia vita”

Alfonso Signorini, in apertura della diretta del 27 dicembre, ha voluto mostrare ai telespettatori i momenti più entusiasmanti del Natale dei vipponi. I concorrenti, in occasione delle feste, hanno messo da parte gli attriti e si sono lasciati andare alle emozioni. Ciascuno di loro, infatti, ha ricevuto un videomessaggio da parte degli affetti più cari: un dono che ha sicuramente contribuito a risollevare l’umore dei gieffini. Tutti, ad eccezione di Katia Ricciarelli, hanno affermato di essersi goduti a pieno lo spirito delle feste.

La soprano, all’opposto, si è abbandonata ad un momento di profonda malinconia proprio nella mattinata di Natale. Sollecitata dal conduttore, la cantante ha fatto delle confessioni a dir poco inaspettate: “È stato il giorno più brutto della mia vita. Ho pensato al fatto di essermi ritrovata sola, e con una famiglia molto ridotta“. La Ricciarelli, con la voce rotta dalla commozione, ha descritto a Signorini delle sensazioni che il presentatore sembrava conoscere molto bene.

Katia, che ha perso la mamma Molara, ha parlato anche del rapporto con sua sorella, che si trova attualmente ricoverata a causa di un processo degenerativo che la starebbe consumando. “Non ho mai passato un Natale lontana dai miei affetti, ho avuto una forte crisi” – ha proseguito la concorrente, a cui Alfonso ha replicato con parole colme di lacrime – “Non sei la sola che l’ha avuta…“.

Le assenze, come ribadito da Katia, avrebbero pesato moltissimo sul suo stato d’animo, al punto tale da impedirle di festeggiare insieme agli altri. “Ho pensato al fatto che nella vita ho lavorato soltanto, trascurando la mia vita privata“: questo il più grande rimpianto della Ricciarelli, di fronte al quale Signorini non è riuscito a trattenere il pianto. Il pubblico, mediante un fortissimo applauso, ha cercato di far arrivare a Katia tutto il supporto di cui la soprano aveva bisogno.

Un giorno estremamente difficile da sostenere, quello del Natale, complice il peso che Katia portava nel cuore. Il conduttore, dopo aver rasserenato la concorrente, è riuscito a strapparle un sorriso di distensione.