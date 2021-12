Maurizio Zamparini è stato ricoverato in ospedale per un attacco di peritonite e si trova ora in terapia intensiva. E’ molto grave

Sono gravi le condizioni di salute di Maurizio Zamparini in seguito all’operazione per un attacco di peritonite. L’ex presidente del Palermo è stato trasportato in ospedale e operato di urgenza e si trova adesso in gravi condizioni in terapia intensiva. L’imprenditore è ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Maurizio Zamparini in terapia intensiva, ecco cosa è successo

Un attacco improvviso di peritonite ha colpito Maurizio Zamaparini, ex presidente del Palermo. L’uomo è stato trasportato immediatamente presso l’ospedale di Udine, Santa Maria della Misericordia, dove è stato operato d’urgenza. Si trova adesso in terapia intensiva e le sue condizioni di salute risulterebbero molto gravi. Non è del tutto chiaro cosa possa aver scatenato l’attacco di peritonite, probabilmente ha interferito anche l’uso di alcuni farmaci. Escluso il Covid dalle possibili cause che stanno aggravando le condizioni di salute di Maurizio. Un momento terribile quello che sta vivendo Zamparini, che dopo la morte del figlio 23enne si trova a dover affrontare un altro momento difficile.

Armandino Zamparini, figlio di Maurizio, nato dal suo secondo matrimonio, aveva 23 anni ed è morto lo scorso ottobre in circostante ignote. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita all’interno del suo appartamento di Londra, città dove il ragazzo lavorava e viveva. Probabilmente lo shock della perdita e l’enorme dolore che ne è derivato, hanno contribuito a far ammalare l’ex presidente del Palermo che non si era ancora ripreso del tutto.

Sono ore di attesa e di ansia, non solo per i familiari e gli amici di Maurizio, ma anche per tutto il pubblico appassionato di calcio. Le sue condizioni di salute sono molto gravi ma non sembrerebbe comunque in pericolo di vita. Si attendono aggiornamenti da parte dell’ospedale.