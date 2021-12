Rino Gaetano e quella strana malinconia che si portava dentro: “Questo lo aveva spinto a…”

Il drammatico racconto di Rino Gaetano, l’artista a tutto tondo dietro il quale si celava uno stato di malessere senza precedenti.

Nonostante fossero passati tanti anni dalla sua tragica scomparsa, l’artista Rino Gaetano è ancora oggi sulla bocca di tutti.

Fan e spettatori da concerto non hanno dimenticato le sue enormi gesta da artista a tutto tondo, un maestro del “disordine organizzato“. E’ questa la figura retorica giusta da attribuire ad un personaggio senza tempo, come si evince dai virgolettati di uno dei nipoti più cari, con il quale Rino aveva un rapporto padre-figlio.

In seguito ad un’intervista speciale, per saperne di più sul ‘mago della vita”, colui che “avrebbe voluto diventare un sommelier“ per la grande cultura vinicola.

Un personaggio generoso, ma allo stesso tempo con l’attitudine tendente all’introversione. Proprio su questo particolare tipo di aspetto nella vita di tutti i giorni celava uno stato di malessere senza il quale il successo avrebbe potuto conoscere il massimo splendore

Rino Gaetano segnato da un grande malessere: i dettagli di una scoperta agghiacciante

Uno dei personaggi della musica italiana che ha scritto la storia attraverso l’incisione e l’intonazione di brani illustri e soavi è senz’altro, Rino Gaetano.

Il cantautore di origini calabresi è diventato celebre agli occhi e le orecchie di tutti grazie a “Il cielo è sempre più blu”. Menzione particolare il singolo che secondo le significative parole di uno dei tre nipoti più fidati metteva in evidenza quello stato di malessere che lo contraddistingueva e tendeva a nascondere al suo pubblico.

Si tratta della canzone “Mio fratello unico” con tanto di riferimento a quella strana malinconia che si portava dentro. Una solitudine innata che giustificava i crucci al volto e i lunghi silenzi introspettivi.

Nonostante ciò il grande Rino riusciva a fare del proprio meglio davanti alla sua platea. “Non riuscivo a spiegarmi come fosse possibile una cosa del genere, conoscendo la sua indole” tuona un sorpreso Maurizio.

Soltanto con il tempo, tutti gli appassionati del genere leggero e disimpegnato hanno compreso che la grande passione per la musica giocava un ruolo fondamentale per un personaggio simbolico ed esempio di crescita e cultura personale per gli italiani.