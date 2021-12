Drammatico incidente con il trattore: pensionato muore in ospedale

Un pensionato di 71 anni è morto ieri sera all’ospedale di Cassino (Frosinone), dove si trovava ricoverato da quasi tre settimane in seguito ad un incidente con il suo trattore.

È deceduto dopo giorni di agonia in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza in seguito ad un incidente con il suo trattore, avvenuto nelle campagne di Roccasecca, in provincia di Frosinone. Questo il tragico destino di un pensionato di 71 anni, morto ieri sera all’ospedale di Cassino. Il 71enne, stando a quanto ricostruito, mentre lavorava in un terreno sarebbe finito con il mezzo agricolo in un dirupo, per cause ancora al vaglio dei carabinieri.

Un uomo è deceduto ieri sera, martedì 28 dicembre, all’ospedale di Cassino, dove si trovava ricoverato da diversi giorni.

L’uomo, Giovanni Gabriele, ex operaio in pensione di 71 anni, secondo quanto riporta la redazione di Ciociaria Oggi, era stato trasportato in ospedale in seguito ad un incidente avvenuto lo scorso 11 dicembre. Gabriele era alla guida di un trattore in un terreno di Roccasecca, comune in provincia di Frosinone, quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe finito in un dirupo rimanendo gravemente ferito.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Una volta liberato da sotto il mezzo agricolo, il 71enne è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale di Cassino. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma, a quasi tre settimane dalla tragedia, ieri sera, il 71enne è deceduto per via dei gravi traumi riportati.

Presso il terreno erano arrivati anche i carabinieri della stazione locale che hanno avviato tutti gli accertamenti per chiarire come il pensionato fosse finito nel dirupo con il mezzo agricolo. Tra le ipotesi, scrive Ciociaria Oggi, anche quella di un possibile malore, di un cedimento del terreno o di un malfunzionamento del trattore.