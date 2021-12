Ancora nessuna notizia di Sara Lemlem Ahmed, la donna olandese scomparsa da Vigevano tre settimane fa

Si è allontanata da casa lo scorso 4 dicembre dopo una lite con il compagno e non ha più fatto ritorno. Sara Lemlem Ahmed, 40enne olandese di origine etiope, ha lasciato la sua abitazione di Vigevano, in provincia di Pavia, tre settimane fa e da allora non si hanno più sue notizie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Madre e figlia trovate morte in casa: in un diario la ricostruzione dell’accaduto

Tre settimane passate dalla scomparsa di Sara Lemlem Ahmed, ancora nessuna notizia

Sembra essere scomparsa nel nulla Sara Lemlem Ahmed. La donna olandese ma di origine etiope e residente a Vigevano, si è allontanata da casa il giorno 4 dicembre, sbattendo la porta dopo un litigio con il compagno Corrado Mannato. E’ stato proprio Mannato a dare l’allarme preoccupato dalla situazione. La donna si è allontanata senza portare nessun effetto personale, nè cellulare, nè portafogli. Quando è uscita di casa indossava un giubbotto nero, un paio di jeans grigio scuro e stivali alti al ginocchio. È alta circa un metro e 60, ha i capelli neri e gli occhi castani. Segno particolare, un tatuaggio all’interno del polso sinistro, con la scritta “Dinand”. Sono passate tre settimane e ancora nessuna notizia; le indagini continuano ma la polizia sta iniziando a trattare il caso come un allontanamento volontario. Nei giorni scorsi le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco hanno anche scandagliato il tratto del Naviglio Sforzesco che attraversa il centro di Vigevano, si è quindi valutata anche l’ipotesi di un gesto estremo compiuto dalla donna. Dalle ricerche non è però emerso nulla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Lite tra condomini culmina nel sangue: pensionato ucciso a colpi di pistola

Ad occuparsi della vicenda l’immancabile trasmissione Chi l’ha visto? che ha lanciato un appello a chiunque potrebbe aver visto qualcosa. Si sono occupati del caso anche i media olandesi. Il quotidiano De Telegraaf ha parlato della scomparsa di Sara Lemlem Ahmed nei giorni precedenti al Natale. Una vicenda ancora molto intricata; resta valida l’ipotesi del suicidio anche se ovviamente la speranza è quella di ritrovare Sara ancora viva.