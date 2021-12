Tradimento di coppia, questa frase ti aprirà gli occhi. L’hai già sentita?

Secondo uno psicologo ci sarebbe un metodo preciso per capire se il vostro partner vi sta tradendo, dipende tutto da una frase

Avete mai nutrito qualche dubbio nella fedeltà del vostro partner? Se sì, lo psicologo Daniel Ancon ha rivelato come riconoscere un tradimento. Secondo il suo studio ci sarebbe una frase in particolare che individuerebbe i colpevoli. Se il vostro partner ve l’ha detta, forse dovreste fare delle ricerche approfondite.

La frase che individua un tradimento

Secondo Daniel Ancon quando qualcuno sta tradendo il partner comincia ad accusarlo di uscire con altre persone o di chattare con loro. Si tratta di quella che viene chiamata in psicologia “proiezione”. La persona colpevole proietta ciò che sente e fa sugli altri.

Questo significa che quella persona sta effettivamente tradendo il partner ed è preoccupata che lo stia facendo anche lui. Funziona però solo nel caso in cui non ci siano stati precedenti nella coppia di tradimenti, altrimenti è perfettamente plausibile e insito nel partner avere la paura che capiti di nuovo.

Ma nella maggior parte dei casi se il partner comincia a comportarsi in modo strano e sospetto, mostrando una mancanza di fiducia ingiustificata senza avere alcuna prova, significa che sta nascondendo qualcosa. Si tratta di un gioco mentale. Pertanto se vi siete accorti di un comportamento simile nel vostro partner, forse è il caso di indagare un pò.

Questo psicologo ha attirato l’attenzione del web che è diviso su questa teoria. Molti la sostengono, mentre altri invece dicono che ci sono molte variabili e non è uno studio accurato al 100%, poiché ci sono persone che soffrono della paura dell’abbandono o hanno semplicemente problemi a fidarsi.

Una donna ha commentato il post dello psicologo raccontando che per anni ha accusato il compagno di tradimento senza averlo mai tradito lei, e poi ha scoperto che i suoi dubbi erano veri. Quindi questo discorso vale forse per la metà dei casi se non meno. In ogni caso il discorso è molto soggettivo, ogni situazione è diversa e non si può sapere fino in fondo il motivo di un’insicurezza sulla fedeltà del partner.